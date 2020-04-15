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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 15.04.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

Almanya sınır kontrollerini 20 gün daha uzatıyor

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Almanya sınır kontrollerini 20 gün daha uzatıyor
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Almanya korona kriziyle birlikte bir ay önce başlattığı sınır kontrolerini 20 gün daha uzatıyor.

ALMANYA korona krizi nedeniyle Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında bir aydır sınır kontrolleri yapıyor. Alman vatandaşı olmayan ve Almanya’da oturum izni olmayanlar geçerli bir gerekçesi olmadığı sürece Almanya’ya giremiyor. Sınır kontrolleri gıda ürünleri nakliyatında da önemli gecikmelere neden oldu. Sınırlarda uzun TIR kuyrukları oluştu. İçişleri Bakanı Seehofer sınır kontrollerinin 20 gün daha uzatılmasının detaylarını Başbakan Merkel’in eyalet başbakanlarıyla toplantısında gündeme getirecek. Eyaletlerin de bu karara onay vermesi bekleniyor.

 

 

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