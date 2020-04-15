Almanya sınır kontrollerini 20 gün daha uzatıyor

ALMANYA korona krizi nedeniyle Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında bir aydır sınır kontrolleri yapıyor. Alman vatandaşı olmayan ve Almanya’da oturum izni olmayanlar geçerli bir gerekçesi olmadığı sürece Almanya’ya giremiyor. Sınır kontrolleri gıda ürünleri nakliyatında da önemli gecikmelere neden oldu. Sınırlarda uzun TIR kuyrukları oluştu. İçişleri Bakanı Seehofer sınır kontrollerinin 20 gün daha uzatılmasının detaylarını Başbakan Merkel’in eyalet başbakanlarıyla toplantısında gündeme getirecek. Eyaletlerin de bu karara onay vermesi bekleniyor.