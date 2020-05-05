Almanya sınır kontrollerini 15 Mayıs’a uzattı

ALMANYA, Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında, İspanya ve İtalya’dan uçak seferlerinde koronavirüs tehlikesi nedeniyle mart ortasında sınır kontrolleri başlattı. Uygulama kapsamında Almanya’da oturma izn olmayan ve önemli bir gerekçesi bulunmayan yolculara giriş izni verilmiyor. Sadece TIR’lar ve ülkesine gitmek için Almanya’dan transit geçecek AB vatandaşları ve sınır bölgesinde çalışanların ülkeye girmesine izin veriliyor. Mart ortasında başlayan sınır kontrolleri 4 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştı. Federal İçişleri Bakanlığı sınır kontrollerini tekrar 15 Mayıs tarihine kadar uzattı. 15 Mayıs’ta Danimarka sınırındaki kontrollerin kalkması planlanıyor.

VAKALAR ARTTI

Almanya’da son bir gün içinde yeni koronavirüs vakası 685 artarak, 163 bin 860’a çıktı. Ölenlerin sayısı ise 139 artarak, 6 bin 831’e yükseldi. Bir gün öncesine göre hem yeni vaka hem ölümlerde artış olması dikkat çekti. Bir gün önce yeni vaka artışı 679, ölenlerin sayısı ise 43 olarak belirlenmişti.