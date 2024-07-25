Almanya sınır dışında ısrarlı

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ALMANYA Başbakanı Olaf scholz, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin düzensiz göçü engellemekte kararlı olduğunu belirtirken, başvuruları reddedilen sığınmacıların sınır dışı edilmelerini hızlandıracaklarını yineledi. Şansölye Scholz, Münster Eyalet Yüksek İdari Mahkemesi’nin başvuruları kabul edilmeyen Suriyeli ve Afgan sığınmacıların ülkelerine geri gönderilebilecekleri kararının hükümetin politikasıyla paralellik taşıdığını da söyledi. İlgili bakanlıkların Suriye ve Afganistanlı makamlarla bu yönde uzun süredir görüşmeler yaptığını hatırlatırken, haklarında sınır dışı edilme kararı olan sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmelerini hızlandırmakta kararlı olduklarını vurguladı.

‘KİMLERİN GELECEĞİNE BİZ KARAR VERİRİZ’

Sığınma başvurularının karara bağlanmasının hızlandırılması için eyaletlerle uzun süre görüşmeler yapıldığına işaret eden Şansölye Scholz, hükümetin bu kararlı tutumu sayesinde bu yılın ilk çeyreğinde sınır dışı edilenlerin oranında yüzde 30 artış kaydedildiğini de açıkladı. “Almanya’ya kimlerin geleceğine biz karar veririz” diyen Scholz, ülkeye düzensiz göçün engellenmesi için gereken önlemlerin artırılmasında kararlı olduklarını da vurguladı. Almanya’nın 2018’de 23 bin 617, 2019’da 22 bin 97, 2020’de 10 bin 800, 2021’de 11 bin 982, 2022’de 12 bin 945 ve 2023 yılında 16 bin 430 kişiyi sınır dışı ettiği de açıklandı. Bu yılın ilk çeyreğinde de 4 bin 800 kişinin sınır dışı edildiği belirtilirken, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış anlamına geldiğine işaret edildi. Öte yandan Almanya’da 50 bini “hemen” olmak üzere 260 bin yabancı hakkında sınır dışı edilme kararının bulunduğu, ancak bunlar arasında 13 yıldır sınır dışı edilemeyenlerin bulunduğu da açıklandı.