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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya silah ticaretinde rekor kırdı

#CDU/CSU#SPD #Annalena Baerbock
Almanya silah ticaretinde rekor kırdı

Almanya’da CDU/CSU ve SPD arasındaki büyük koalisyonun görevden ayrılmadan kısa bir süre önce 5 milyar euroluk silah satışına onay vermesi, tartışmalara neden oldu. Eski hükümetin onayıyla birlikte Almanya’nın silah ve askeri teçhizat satışı rekor düzeyde artarak 9.04 milyar euroya yükseldi. En çok silah satışı ise Mısır’a yapıldı.

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ÖNCEKİ hükümet, insan hakları ihlallerinin yaşandığı Mısır’a 4.3 milyar euroluk askeri satışına onay vermişti. Mısır’ın özellikle Yemen ve Libya’daki çatışmalarda taraf olarak yer aldığı da muhalefetin eleştirileri arasında yer alıyor. 2019 yılında da yaklaşık 8 milyar euroluk silah satarak rekor kıran Almanya’da yeni göreve başlayan SPD, Yeşiller ve FDP hükümeti ise silah satışına yeni bir yasal kontrol mekanizması getirmeyi planlıyor. Hedef, NATO ve AB üyesi olmayan üçüncü ülkelere silah satışını mümkün olduğu kadar kısıtlamak. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, hükümet olarak son birkaç yılın silah ihracatı politikasını gözden geçirdiklerini belirtirken, “Bu nedenle, silah ihracatını onaylamak için hangi kriterlerin kullanıldığını daha net hale getiren bir silah ihracatı kontrol yasası üzerinde çalışıyoruz” dedi.

DIŞ POLİTİKA SORUNU
Almanya’da hükümetin silah ticaretine onayı yönetmeliklerle yapılıyor. Silah ticareti ise şu anda Yeşiller’li Robert Habeck’in başında olduğu Federal Ekonomi Bakanlığı’nın sorumluluğu altında bulunuyor. Ancak silah ticaretinin Dışişleri Bakanlığı’nın sorumluluk alanına alınması da tartışılmaya başlandı. Bu konuda net bir açıklama yapmayan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Bu aynı zamanda bir dış politika, insan hakları, uluslararası ilişkiler sorunudur” dedi. Baerbock’un AB genelinde ortak bir silah ticareti kontrol yasası istediği belirtiliyor. Ancak Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinin silah ticaretini çok sıkı denetim altına almak istemediği ve bu nedenle AB genelinde ortak bir karar almanın zor olduğuna dikkat çekiliyor.
Birlik Partileri ise silah ihracatına verilen onayı savundu. CDU dışişleri politikası uzmanı Roderich Kiesewetter, “Federal hükümet geçerli yasal çerçeve içinde hareket etti. Bu nedenle Yeşiller ve solun eleştirel sesleri timsah gözyaşlarından başka bir şey değil” dedi.

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#CDU/CSU#SPD #Annalena Baerbock

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