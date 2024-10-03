Almanya silah ihracatında rekora koşuyor

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ALMAN hükümeti, yılın ilk üç çeyreğinde toplamda yaklaşık 7.2 milyar Euro’luk savaş silahı ve yaklaşık 3.8 milyar Euro’luk diğer askeri teçhizat ihracatını onayladı. Bakanlığın raporuna göre, yılın ocak-eylül döneminde askeri teçhizat satışının en fazla yapıldığı ülke, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna oldu. Berlin, Kiev’e 7.1 milyar Euro’luk silah ve teçhizat satışına onay verdi. 2023’ün aynı döneminde bu değer yaklaşık 3.3 milyar Euro olarak kayıtlara geçmişti.

EN ÇOK UKRAYNA’YA SATILDIAlman hükümetinin Ukrayna’ya ihracat izinleri arasında Leopard 2 tankları, Patriot hava savunma sistemleri, Gepard tipi uçaksavar tankları, PzH obüsleri, stinger füzeleri, el bombaları, kasklar ve araçlar bulunuyor. Ukrayna’yı 1 milyar 216 milyon Euro ile Singapur, 558 milyon Euro ile Cezayir, 246 milyon Euro ile ABD ve 212 milyon Euro ile Hindistan izledi. Hükümetin yılın ilk 9 ayında onay verdiği 11 milyar Euro’luk silah satışının yüzde 87’sine karşılık gelen 9.5 milyar Euro’luk bölümü Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerine gerçekleşti. Almanya’da silah ihracatı kontrollerinde İsviçre, Singapur, Ukrayna, Japonya, Avustralya ve Güney Kore, NATO ülkeleriyle aynı veya benzer şekilde muamele görüyor.