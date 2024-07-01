Almanya silah ihracatında rekora koşuyor

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BU yılın ilk 6 ayına ait silah ihracatı rakamları, Federal Ekonomi Bakanlığı’nın Sahra Wagenknecht İttifakı’ndan (BSW) Federal Meclis üyesi Sevim Dağdelen’in sorusuna verdiği yanıtta ortaya çıktı. 2024 yılının ilk yarısına ilişkin geçici bilançoda, 2023’ten daha fazla silah satılacağı görülüyor. Bunun başlıca nedeninin ise Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatları olduğu kaydedildi. Alman hükümeti, 1 Ocak’tan 18 Haziran’a kadar en az 7.48 milyar Euro değerinde silah ve mühimmatın yurt dışına gönderilmesine onay verdi. Bu rakam, 2023’ün ilk yarısının tamamıyla karşılaştırıldığında yüzde 30’luk bir artış anlamına geliyor. İhracatın 4.88 milyar Euro değerindeki yüzde 65’lik bölümü, Rusya’ya karşı savunma savaşında Almanya tarafından desteklenen Ukrayna’ya yapıldı.

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YASAK GEVŞETİLDİ

Suudi Arabistan da 132.48 milyon Euro değerindeki ihracat lisanslarıyla uzun bir aradan sonra ilk kez en çok ihracat yapan ilk beş ülke arasına girdi. Suudi Arabistan, Yemen’deki savaşa müdahil olması ve gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’nda vahşice öldürülmesi nedeniyle birkaç yıl boyunca silah ihracatına yönelik kapsamlı bir yasağa tabi tutulmuştu. Ancak Alman hükümeti o zamandan beri bu yasağı gevşetti. İngiltere’nin Eurofighter savaş uçaklarının teslimatı üzerindeki abluka da kaldırıldı. Ekonomi Bakanlığı, soru önergesine verdiği yanıtta lisansların sadece diğer AB veya NATO ortaklarıyla ortak projeler için veya bunlarla bağlantılı olarak verildiğine dikkati çekti. İlk beş alıcı ülke arasında 1.21 milyar Euro ile Singapur, 153.75 milyon Euro ile Hindistan ve 100 milyon Euro ile Katar da yer alıyor.