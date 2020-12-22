Almanya silah ambargosuna karşı

MAAS, “Ben stratejik olarak bu yolu doğru bulmuyorum. NATO üyesi bir ülkeye bunu yapmak çok kolay değil. NATO üyesi Türkiye’nin, ABD’den füze satın alamadığı için Rusya’dan çok kolay şekilde satın aldığını hepimiz gördük” dedi. Türkiye’nin Akdeniz’de sondaj faaliyetleri yürütmesi üzerine Yunanistan ile kriz yaşanmış, Yunanistan ekim ayında Almanya’dan Türkiye’ye silah satışının durdurma talebinde bulunmuştu. Durdurulması istenen projeler arasında Almanya’nın 2009 yılında onayladığı 6 denizaltının montajı da var. Ancak Almanya denizaltıları Türkiye’ye teslim edecek.

‘NATO ÜYESİNE YAPILAMAZ’

Geçen yıl ekim ayında Suriye’nin kuzeyine başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı gerekçe gösteren Almanya’ya, Türkiye’ye silah ve askeri teçhizat satışına kısıtlama getirmişti. Yaklaşık bir yıldır savaşta kullanılacak silah ve askeri teçhizat satışı ile siparişlerine onayı verilmiyor. Maas, sorunların diplomasi yoluyla çözüleceğine inandığını belirterek, “Biz elbette soruna bir çözüm bulmayı ve NATO üyesi bir ülkeye kalıcı silah iş birliğinin dışında tutulamayacağına inanıyoruz” dedi.