Almanya sığınmacı çocuklar için hareket geçiyor

HÜKÜMET ortakları önce 14 yaş altındaki bin ila bin 500 kadar kimsesiz çocuğu Almanya’ya getirmeyi karara bağlamıştı. Önceki hafta ise bu rakam 350 çocuk ile sınırlandırılmıştı. Salı günü açıklama yapan Federal İçişleri Bakanlığı ise 50 çocuk alınacağını belirtmişti. Bakanlığın bu açıklamasına Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth (Yeşiller) “Söz verdiğiniz sayıda çocuk alın” diyerek bu karara tepki göstermişti. Bakan Maas’ın açıklaması bu tepkileri dindirdi. Almanya’ya getirilecek çocuklar eyaletlere dağıtılmadan önce 14 gün boyunca karantinada tutulacak. Aralarında Almanya’nın da bulunduğu Lüksemburg, Fransa, Portekiz, İrlanda, Finlandiya, Hırvatistan, Litvanya, Belçika ve Bulgaristan, Yunan adalarındaki kamplarda yanlarında anne ve babası bulunmayan 18 yaş altındaki bin 600 kadar çocuk ve genci alacaklarını açıklamışlardı. Çocukların kamplarda kötü koşullarda ve koronavirüs tehdidi altında yaşadığı kamuoyuna yansıyınca, ülke yönetimleri harekete geçmiş ve peş peşe yaptıkları açıklamalarla kararlarını duyurmuşlardı. Çocukların önümüzdeki haftadan itibaren Avrupa ülkelerine getirilmesi bekleniliyor.