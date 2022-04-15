‘Almanya savaşı durdurabilir’

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ALMANYA’nın daha önceki dönemlerde sürdürdüğü politikanın iflas ettiğini söyleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, “Geçmişte Berlin Kiev’e hep Rusya’nın gözüyle ve Moskova ile ilişkiler ışığında baktı. Ama Almanya’nın artık tutumunu değiştirdiğini görüyoruz. Almanya bu tutumunu önceden değiştirmiş olsaydı, bu savaşı engelleyebilirdik” dedi. Geçmişe değil, geleceğe bakıp birlikte hareket edilmesini isteyen Kuleba, Ukrayna’nın kendisini savunabilmesi için Almanya’nın gerekli silahları vermesi taleplerini de yineledi.

‘SİLAH YARDIMINDA HIZLI KARAR VERİLMELİ’

Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in istenmeyen ziyaretiyle ilgili olarak da, savaş dönemlerinde protokollerin bazen gereken şekilde değerlendiremediğine işaret ederken, bundan üzüntü duyduğunu da söyledi. Cumhurbaşkanı’nın devletin sembolü olduğunu ve Almanya’ya hak ettiği saygının gösterildiğini belirtirken, Cumhurbaşkanılığı makamına saygı duyduğunu da özellikle vurguladı. Dmitri Kuleba, bu savaşı Ukraynalıların hayatlarıyla ödediğini belirtirken, Ukrayna’ya silah yardımında bulunulması için Alman politikacılara hızlı karar verme ricasında da bulundu.