Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Almanya savaşı durdurabilir’

#Ukrayna#Almanya#Dmytro Kuleba
‘Almanya savaşı durdurabilir’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Almanya’nın Ukrayna’da Rusya’nın sürdürdüğü savaşı durdurabileceğini söyledi. Alman Birinci Televizyonu’nda (ARD) yayınlanan ‘Günün Konuları’ programına bir demeç veren Kuleba, “Almanya, hem bu savaşı hem de Putin’i durdurma kapasitesine sahip” dedi.

Haberin Devamı

ALMANYA’nın daha önceki dönemlerde sürdürdüğü politikanın iflas ettiğini söyleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, “Geçmişte Berlin Kiev’e hep Rusya’nın gözüyle ve Moskova ile ilişkiler ışığında baktı. Ama Almanya’nın artık tutumunu değiştirdiğini görüyoruz. Almanya bu tutumunu önceden değiştirmiş olsaydı, bu savaşı engelleyebilirdik” dedi. Geçmişe değil, geleceğe bakıp birlikte hareket edilmesini isteyen Kuleba, Ukrayna’nın kendisini savunabilmesi için Almanya’nın gerekli silahları vermesi taleplerini de yineledi.

‘SİLAH YARDIMINDA HIZLI KARAR VERİLMELİ’
Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in istenmeyen ziyaretiyle ilgili olarak da, savaş dönemlerinde protokollerin bazen gereken şekilde değerlendiremediğine işaret ederken, bundan üzüntü duyduğunu da söyledi. Cumhurbaşkanı’nın devletin sembolü olduğunu ve Almanya’ya hak ettiği saygının gösterildiğini belirtirken, Cumhurbaşkanılığı makamına saygı duyduğunu da özellikle vurguladı. Dmitri Kuleba, bu savaşı Ukraynalıların hayatlarıyla ödediğini belirtirken, Ukrayna’ya silah yardımında bulunulması için Alman politikacılara hızlı karar verme ricasında da bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Almanya#Dmytro Kuleba

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk