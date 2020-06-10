Almanya şaşırttı! Türkiye için seyahat uyarısı...

ALMAN haber ajansı dpa’nın haberine göre seyahat uyarısında bazı ülkeler için belirli kriterleri yerine getirmeleri durumunda istisna yapılabilecek. Korona vakaları, hastanelerin kapasitesi, test kapasiteleri, hijyen kuralları ve seyahat kısıtlamaları kriterler arasında yer alacak. Dışişleri Bakanı Heiko Maas 17 Mart’ta korona salgını nedeniyle dünya çapında 200 ülkeye seyahat uyarısı ilan etti. Seyahat uyarısı daha önce sadece can tehlikesinin bulunduğu savaş bölgeleri için yapılıyordu. Böylece yolculara rezervasyonları ücretsiz iptal imkânı sağlanıyordu. Dışişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda Bakanlar Kurulu geçen hafta 31 Avrupa ülkesi hakkında seyahat uyarısını 15 Haziran itibariyle kaldırma kararı aldı. Bu ülkeleri temmuz ayında Türkiye’nin izlemesi bekleniyordu.