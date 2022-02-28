Almanya, salgını en kötü atlatan ülkelerden oldu

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Ekonomi araştırma kurumu IW tarafından uluslararası alanda karşılaştırmalı yapılan araştırmaya göre, Almanya, koronavirüs salgınını diğer gelişmiş ekonomilerden daha kötü atlattı. Karşılaştırmada, Almanya’nın Polonya, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerin gerisinde kalarak 16’ncı sırada yer aldığı belirtilirken, salgını ekonomi açısından en iyi atlatan ülkeler Danimarka, İsveç ve Güney Kore oldu.
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IW adına araştırmayı yapan ekonomi uzmanlarından Thomas Obst, “Temel olarak, koronavirüs kriziyle başa çıkmada daha liberal ve iyi organize olmuş ülkelerin ekonomik olarak daha iyi durumda oldukları söylenebilir” dedi. Çalışmada, gayri safi yurt içi hasıla, işsizlik oranı, fiyat istikrarı, hane halkı geliri, yatırımlar, borç düzeyi ve hisse fiyatlarının gelişimi temel alındı. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre Almanya ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yalnızca yüzde 0.3 küçüldü. Ancak kriz öncesi seviyeyle karşılaştırıldığında bunun eksi yüzde 1’den fazla olduğu belirtildi. Araştırmada kıyaslanan Danimarka ekonomisinin ise yüzde 5’in üzerinde büyüdüğüne dikkat çekildi. Araştırmaya göre, Alman ekonomisi en çok tedarik zincirinde yaşanan aksamalardan, ham madde eksikliğinden ve artan enerji maliyetlerinden etkilendi.
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Ekonomi uzmanları artan enflasyonun bu durumu daha da körükleyeceğini belirtiyor. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Başkan Yardımcısı Stefan Kooths, “Artık tüm vergi ve transfer sistemimizin enflasyona karşı yeterince hazırlanmadığını görüyoruz” dedi. Kooths, sosyal yardım, konut yardımı veya vergi indirimlerinin yalnızca iki yılda bir ayarlandığını belirtti. Bu süre içinde ise enflasyonun artacağı uyarısında bulundu. Kooths, Almanya’nın maliye politikasının enflasyonu körüklediği eleştirisi de yaptı.