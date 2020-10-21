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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 21.10.2020 - 19:23 | Son Güncelleme:

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19’a yakalandı

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Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19’a yakalandı
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Spahn’ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde izolasyona girdiği belirtildi. Açıklamada, Spahn’ın temasta olduğu tüm kişilerin bilgilendirildiği ifade edilerek, Bakan Spahn’ın soğuk algınlığı semptomları taşıdığı kaydedildi. Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.

 

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