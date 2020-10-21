Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19’a yakalandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Spahn’ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde izolasyona girdiği belirtildi. Açıklamada, Spahn’ın temasta olduğu tüm kişilerin bilgilendirildiği ifade edilerek, Bakan Spahn’ın soğuk algınlığı semptomları taşıdığı kaydedildi. Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.