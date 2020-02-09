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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 09.02.2020 - 16:33,Son Güncelleme:/

Almanya ‘Sabine’ye teslim

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Almanya ‘Sabine’ye teslim

Alman Meteoroloji Dairesi’nin günlerdir uyardığı Sabine Kasırgası Almanya’yı vurdu. Orman yolları kapatılırken yüzlerce uçuş ve tren seferleri iptal edildi. Kasırganın hızının 200 km’yi bulabileceği belirtiliyor.

ALMANYA’da korkulan oldu. Sabine Kasırgası Almanya’da yaşamı felce uğrattı. Kasırga nedeniyle Frankfurt, Düsseldorf, Köln/Bonn, Münih ve Hamburg’a yüzlerce uçuş iptal edildi. Alman Demiryolları, Aşağı Saksonya Eyaleti’nde Kuzey Denizi kıyısına tren seferlerini ve Norddeich ve Emden’den Oldenburg üzerinden Leipzig istikametine giden trenler seferlerini iptal etti. Ayrıca orman yolları kapatıldı. Alman Meteoroloji Dairesi kasırga nedeniyle çatıların uçabileceği, ağaçların devrilebileceği tehlikesine karşı insanları dışarıya çıkmaması konusunda uyardı. Kasırganın hızının 200 km’yi bulacağı belirtildi.

Almanya ‘Sabine’ye teslim

Almanya ‘Sabine’ye teslim

Almanya ‘Sabine’ye teslim

Almanya ‘Sabine’ye teslim

 

 

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