Almanya riskli bölge tanımını güncelledi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Kısıtlamalarla geçen uzun dönemden sonra daha fazla normalleşmeye dönmekten mutluyuz” dedi. Yazla birlikte yeniden bir umut doğduğunu belirten ancak yine de tatilde seyahat edeceklere sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını tavsiye eden Maas, mutasyon geçiren virüsün yayılma tehdidi bulunduğuna dikkati çekti. Almanya’nın yeni aldığı karara göre 1 Temmuz’dan itibaren birçok ülke için seyahat uyarısı kalkarken, sadece dikkatli olunması tavsiye edilecek. Ancak şu andaki koronavirüs vaka sayısı verilerine göre seyahat uyarısının yaklaşık 40 ülkeyi kapsadığı belirtiliyor. Yeni uygulamaya göre İspanya’nın büyük bölümü ve İtalya riskli bölge statüsünden çıkacak.