Almanya, rekor düzeyde vatandaşlık verdi

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FEDERAL İstatistik Dairesi’ne göre geçen yıl Almanya’da 2000 yılından bu yana hiç olmadığı kadar çok kişi vatandaşlığa kabul edildi. Vatandaşlığa kabul edilenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artarken, 2022’de de bir önceki yıla göre yüzde 28 artış göstermişti. Verilere göre geçen yıl 157 farklı ülkeden 200 bin 100 yabancı vatandaşlığa kabul edildi. Alman vatandaşlığına geçenler sıralamasında ilk beş ülke vatandaşları sırasıyla Suriye, Türkiye, Irak, Romanya ve Afganistan oldu. Bu ülkeler birlikte tüm vatandaşlığa kabullerin yarısından fazlasını oluşturdu. Alman vatandaşlığına geçen Suriyelilerin çoğunlukla 2015 ve 2016 yıllarındaki eski sığınmacılar olduğu belirtildi.

TÜRKLERDE YÜZDE 25 AZALDI

Vatandaşlığa kabul edilenlerin yaş ortalaması 29.3. Kadınların oranı yüzde 45. Irak vatandaşlarının vatandaşlığa kabulleri yüzde 57 artarken, Türk vatandaşlarının vatandaşlığa kabulleri yüzde 25 azaldı. Romanya vatandaşlarının Alman vatandaşlığı kabul edilenlerin sayısı yüzde 8, Afgan vatandaşlığından geçenlerin sayısı ise yüzde 55 oranında arttı. Ukraynalıların vatandaşlığa kabul sayısı, Rusya’nın saldırısının ardından 2021 ve 2022 yılları arasında yaklaşık üç katına çıkarak 900’den 5 bin 600’e yükseldi. 2023’te ise bu sayı yüzde 6 artarak 5 bin 900’e ulaştı. Ukrayna vatandaşlarının vatandaşlığa kabulü 2023 yılında tüm vatandaşlığa kabullerin yüzde üçünü oluşturdu.