Almanya rehavete erken kapıldı

Almanya’da koronavirüsten ölen ve virüs tespit edilen kişi sayısındaki azalış nedeniyle önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesinin ardından ülkenin bir plajında koronavirüs önlemleri kapsamında fiziksel mesafeye uygun şezlongların yerleştirildiği ancak plajdaki kişilerin maskesiz olduğu ve fiziksel mesafe kurallarına uymadığı görüntülendi. Plajda hizmet veren restoranda da kurallara uyulmadığı görülürken her yaş grubundan onlarca kişinin plajda vakit geçirdiği anlar da kaydedildi.