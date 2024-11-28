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Almanya, Polonya’ya Patriot konuşlandırmaya hazırlanıyor

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#Almanya#Polonya#AVRUPADAN HABERLER
Almanya, Polonya’ya Patriot konuşlandırmaya hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 18:24

Almanya, Patriot hava savunma sistemini yeniden geçici olarak Polonya’ya konuşlandırmaya hazırlanıyor.

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Alman Haber Ajansı DPA’ya göre Almanya, Polonya’nın güneydoğusundaki Rzeszow bölgesinde geçici olarak hava savunma sistemi ve asker konuşlandırmayı planlıyor. Haberde, hava savunma sistemleri ve asker konuşlandırma görevinin Ocak 2025’te başlamasının öngörüldüğü, bunun için keşif çalışmalarının gelecek günlerde başlayacağı belirtildi. Rzeszow’in Kiev’e destek için stratejik öneme sahip olduğu aktarılan haberde, bölgenin, Batı’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımlar için lojistik bir merkez rolü taşıdığı ifade edildi. Almanya, Ocak-Kasım 2023 döneminde Polonya’nın hava sahasını korumak amacıyla Zamosc şehri yakınlarında 2 ayrı yerde 3 Patriot sistemi konuşlandırmış, bu sistemleri kullanmak için yaklaşık 320 asker göndermişti.

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#Almanya#Polonya#AVRUPADAN HABERLER

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