Almanya pazar günü cumhurbaşkanını seçecek

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ALMANYA’da gözler 13 Şubat Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine çevrilirken, 2017 yılından beri görevde olan Frank-Walter Steinmeier’in bir dönem daha görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hem iktidar partilerinin hem de ana muhalefet CDU/CSU’nun destek verdiği Steinmeier’in, milletvekillerinin ve delegelerin çok büyük bir bölümünün oylarını alması bekleniyor. Sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) adayı ekonomist Max Otte, Sol Parti’nin adayı sosyal tıp uzmanı Prof. Gerhard Trabert ve Özgür Seçmenler’in kadın adayı Stefanie Gebauer’e ise bu seçimlerde hiç şans tanınmıyor. Cumhurbaşkanı, Federal Meclis milletvekilleri ile Eyalet Meclisleri’nin nüfus oranına göre belirledikleri aynı sayıda delegeden oluşan Federal Konsey tarafından seçiliyor. 13 Şubat’taki seçimlerde 736’sı Federal Meclis milletvekili olmak üzere 1472 kişi oy kullanacak. Federal Konsey’e Aşağı Saksonya 73, Baden Württemberg 94, Bavyera 115, Berlin 30, Brandenburg 24, Bremen 6, Hamburg 16, Hessen 53, Kuzey Ren Vestfalya 156, Mecklenburg-Vorpommern 16, Rheinland-Pfalz 37, Saarland 9, Saksonya 39, Saksonya-Anhalt 21, Schleswig-Holstein 27 ve Thüringen 20 delege gönderecek. Federal Meclis’te SPD’nin 206, CDU/CSU’nun 197, Yeşiller’in 118 ve FDP’nin toplam 613 milletvekili olduğu için eyaletlerden gönderilecek delegelerin büyük bir bölümünü de aynı partililer oluşturmasıyla Frank-Walter Steinmeier’in ilk turda çoğunluğun oylarıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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STEINMEIER 12. CUMHURBAŞKANI

23 Mayıs 1949 tarihinde anayasanın kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nde şu ana kadar 12 cumhurbaşkanı görev aldı. Almanya’nın ilk cumhurbaşkanı Theodor Heuss 1949-1959, Heinrich Lübcke 1959-1969, Gustav Heinemann 1969-1974, Walter Scheel 1974-1979, Karl Carstens 1979-1984, Richard von Weizsaecker 1984-1994, Roman Herzog 1994-1999, Johannes Rau 1999-2004, Horst Köhler 2004-2010, Christian Wulff 2010-2012, Joachim Gauck 2012-2017 yılları arasında görev yaptı. Frank-Walter Steinmeier de 12’nci cumhurbaşkanı olarak 12 Şubat 2017’de göreve geldi.

Frank-Walter Steinmeier, 5 Ocak 1956 tarihinde Detmold’da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Giessen’deki Justus-Liebig Üniversitesi’nde Politik Bilimler ve Hukuk öğrenimi gördü. 1986 yılından itibaren aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında doktorasını yaparken, Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanlığı’nda çalışmaya başladı. 1993-1998 yıllarında Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Gerhard Schröder döneminde Eyalet Başbakanlık Dairesi Başkanlığı yaptı. 1998 yılında Gerhard Schröder Almanya Başbakanı olunca, Steinmeier önce Bonn’da sonra da Berlin’de Başbakanlık Dairesi Başkanlığı’nı üstlendi. Kısa bir süre önce görevi bırakan Angela Merkel kabinesinde 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Federal Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 12 Şubat 2017 tarihinde de Almanya’nın 12’nci cumhurbaşkanı seçilerek göreve başladı.