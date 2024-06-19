Almanya özür diledi ama...

Haberin Devamı

ALMANYA’da sınır güvenliğinden sorumlu Federal Polis Teşkilatı mensubu bir ekip, sınırda yakaladığı 2’si yetişkin 3’çü çocuk 5 kişilik Afgan aileyi ülke sınırını geçerek Polonya’nın Osinow Dolny köyüne bıraktı. Bu olayın görüntüleri www.chojna24.pl adlı haber sitesinde yayınlanınca iki ülke arasında ipler gerildi. Polonya Sınır Muhafızlığı “Alman polisi tarafından yabancıların Polonya’ya (Osinow Dolny köyüne) transferi, iki ülke arasındaki iş birliği ilkelerine ve transfer yasasına aykırı olarak gerçekleştirilmiştir. Alman makamları böyle bir kararı keyfi olarak vermemelidir” açıklamasıyla Alman polisinin tutumuna tepki gösterdi. Olayı “Kabul edilemez” olarak niteleyen Polonya Başbakanı Donald Tusk da gayri resmi AB zirvesi çerçevesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bu konuyu görüşmek istediğini duyurdu. Tusk, “Konu ayrıntılı olarak açıklığa kavuşturulmalıdır” dedi.

Haberin Devamı

‘KURALLARA UYDUK’

Almanya Federal Polis Teşkilatı, gelen tepkiler üzerine Polonya Sınır Muhafızlığı ile görüş alışverişinde bulundu. Olayla ilgili özür dilenirken, Federal Polis Teşkilatı Başkanı Dieter Romann, bu tür davranışların bir daha yaşanmaması için tüm polis teşkilatlarına talimat verildiğini söyledi. Her iki taraf da gelecekte iletişimleri geliştirme kararı aldı. Ancak özür dilenmesine rağmen Federal Polis Teşkilatı, olayın gelişimiyle ilgili ilk duyurudaki açıklamalarını yineledi ve kurallara uyulduğu imasında bulundu. Federal Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, geçici olarak yeniden uygulamaya konulan iç sınır kontrolleri kapsamında, 14 Haziran günü erken saatlerde Brandenburg’daki Altmaedewitz yakınlarında ülkeye izinsiz girmeye çalışan 5 kişilik Afgan ailenin durdurulduğu bildirildi.

Ailenin yanında yetişkinler için Polonya iltica belgeleri ve çocuklar için Polonya ev pasaportları bulunduğu ve Alman yetkililere iltica başvurusunda bulunmadıkları kaydedildi. Federal Polis, bu nedenle yasal dayanağa göre bu kişilerin Polonya’ya iade edilmeleri gerektiğini kaydetti.

KARŞI TARAFA YANIT VERMEDİ

Federal Polis, Polonya sınır polisinin, Swiecko’daki ortak merkez aracılığıyla aileyi teslim etmek istedikleri konusunda bilgilendirildiğini ancak Polonya tarafından birkaç saat boyunca yanıt gelmeyince Alman memurların aileyi bir devriye ekibiyle Hohenwutzen yakınlarındaki Almanya-Polonya sınırına götürmeye ve oradan Polonya’ya bırakmaya karar verdiğini açıkladı. Alman polisi yolculuk sırasında Afgan ailenin çocuklarının kendilerini iyi hissetmemeleri üzerine polis memurlarının ilk yardım sağlamak için Osinow Dolny köyündeki bir eczaneye gittikleri de kaydedildi.