Almanya o kanunu değiştiriyor... Artık yetki...

ALMAN Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Enfeksiyon Koruma Kanunu’nda yapılacak değişiklikle federal hükümete özellikle sağlık alanına daha fazla müdahale etme hakkı verilecek. Böylelikle eyaletlerin yetki alanının kısıtlanacağı belirtildi. Yarın yapılacak kabine toplantısında kabul edilmesi beklenen kanun değişikliğine göre, Almanya’ya giriş yapanlar ülkeye girmeden önce nerelerde bulunduklarına ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi vermek zorunda kalacak.

BİLGİ VERMEK ZORUNDA

Değişiklikle, ulusal öneme sahip salgın durumlarında yetkili sağlık dairelerine, hastalığa yakalananların cep telefonu konum verileri kullanılarak kimlerle temasa geçtiklerini belirleme, böylelikle hareketlerini izleme ve onlarla iletişime geçme hakkı tanınıyor. Buna göre, telekomünikasyon şirketleri, yetkili sağlık dairelerine bilgi vermek zorunda kalacak. Ayrıca, ilaç ve tıbbi malzemenin temin edilmesi ile sağlık personeli konusunda sıkıntı yaşanması durumda kararların Federal Sağlık Bakanlığı tarafından alınması öngörülüyor.

HIZLI HAREKET EDİLECEK

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, salgının üstesinden gelmek için federal hükümetle eyaletlerin el ele çalıştıklarını belirterek, Enfeksiyon Koruma Kanunu’nda yapılacak değişiklikle yetkilerin tek elde birleştirileceğini kaydetti. Spahn, değişiklikle kısa sürede daha hızlı hareket edilmesinin sağlanacağını bildirdi. Tasarının bu hafta Federal Meclis’ten de geçmesi bekleniyor.