Almanya nüfusu tahmin edilenden az arttı

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NÜFUS 2011 yılına kıyasla 2.5 milyon daha fazla olsa da resmi nüfus güncellemesi raporuna göre daha önce varsayılandan 1.4 milyon daha az. Verileri Federal İstatistik Ofisi Başkanı Ruth Brand açıkladı. Nüfus sayımı, Almanya’daki 10 bin 786 belediyenin tamamının nüfus rakamlarıyla belirleniyor. Verilere göre, sapma özellikle Köln’de büyük oldu ve bu kentte son tarihte tahmin edilenden yüzde 5.6 daha az insan yaşıyor. Bavyera Eyaleti İstatistik Ofisi Başkanı Thomas Gößl, Köln’ün yine de milyonlarca insanın yaşadığı bir şehir olmaya devam ettiğini söyledi.



Verilere göre, Almanya genelinde nüfus güncellemesinden sapmalar özellikle yabancı nüfusta gözlendi. 2022 nüfus sayımına göre, 15 Mayıs 2022’de Almanya’da yaklaşık 10.9 milyon yabancı yaşıyordu. Yabancı sayısı öngörülen tahmini sayıdan yaklaşık 1 milyon daha az. Gößl, bunun birçok nedeni olduğunu ancak en önemli etkenin bazı yabancıların, emekliliklerini yurt dışında geçirmelerine bağladı. Gößl, bu insanların Almanya’daki kayıtlarını sildirmedikleri için yabancıların sayısının fazla hesaplandığını ifade etti.