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Hürriyet
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Avrupa
AA - Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 14.10.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Almanya nisandan beri en yüksek sayıya ulaştı: 5 bin 132

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Almanya nisandan beri en yüksek sayıya ulaştı: 5 bin 132
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Almanya’da, son 24 saatte 5 bin 132 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

ALMANYA’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü’nce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 5 bin 132 arttığı bildirildi. Bu rakam, nisan ayından bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 334 bin 585’e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 677’ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, yoğun bakım ünitelerinde 620 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğü aktarıldı. Almanya’da, Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısının 281 bin 900 olduğu kaydedildi.

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