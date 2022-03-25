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‘Almanya Nasıl Vatan Oldu?’nun Türkçesi çıkıyor

#Özcan Mutlu#Almanya Nasıl Vatan Oldu#Uğur Şahin
‘Almanya Nasıl Vatan Oldu’nun Türkçesi çıkıyor

Yeşiller eski milletvekili Özcan Mutlu’nun, Türkiye ile Almanya arasındaki İş Gücü Anlaşması’nın 60’ıncı yılı için hazırladığı ‘Almanya Nasıl Vatan Oldu?’ adlı kitabın Türkçe versiyonu piyasaya çıkıyor.

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KİTAPTA, BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin yanı sıra ünlü gazeteci ve sunucu Ali Aslan, Yeşiller milletvekili Ekin Deligöz, CDU milletvekili Serap Güler, Almanya’da 2019’da yılın doktoru seçilen Dilek Gürsoy, Alman Paralimpik Milli Takımı Atleti ve Olimpiyat üçüncüsü Ali Laçin gibi başaralı göçmenlerin hikâyeleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in ön sözünü yazdığı kitap, geçen yıl 5 Ekim Cumhurbaşkanı Steinmeier’in de katıldığı Almanya Türk Toplumu tarafından düzenlenen Göçün 60’ıncı yılı etkinliğinde tanıtılmıştı. Kitabın Türkçe çevirisi 28 Mart’tan itibaren kitapçılarda yer alacak.

GÖÇMEN İŞÇİLERİN BAŞARISI
Cumhurbaşkanı Steinmeier, kitabın ön sözünde, 60 yıl önce Almanya’ya çalışmak amacıyla gelen işçilerin Almanya’nın bir parçası olduğunu belirtirken, “Hepsi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın ekonomik kalkınmasına ve refahına katkı sağladı, hepsi ülkemizi zenginleştirdi ve zenginleştirmeye devam ediyor” yazdı. Kitapta en merak edilen hikâyelerden biri de koronavirüse karşı geliştirdikleri aşıyla dünya çapında üne kavuşan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in başarı hikâyesi oldu. Her iki bilim insanıyla söyleşiyi yapan Özcan Mutlu, göçün 60’ıncı yılında göçmen işçilerin nasıl bir başarı hikâyesi yazdıklarını ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

 

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#Özcan Mutlu#Almanya Nasıl Vatan Oldu#Uğur Şahin

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