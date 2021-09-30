‘Almanya Nasıl Vatan Oldu’

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KİTAPTA BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin yanı sıra ünlü gazeteci ve sunucu Ali Aslan, Yeşiller milletvekili Ekin Deligöz, CDU milletvekili Serap Güler, Almanya’da 2019’da yılın doktoru seçilen Dilek Gürsoy, Alman Paralimpik Milli Takımı atleti ve Olimpiyat üçüncüsü Ali Laçin gibi başaralı göçmenlerin hikâyeleri yer alıyor. Kitap 5 Ekim’de, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in de katılacağı Almanya Türk Toplumu tarafından düzenlenecek göçün 60’ıncı yılı etkinliğinde tanıtılacak. Kitabın Türkçe çevirisi aralık ayında Türkiye’de de yayımlanacak.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Özcan Mutlu

Kitabın önsözünde 60 yıl önce Almanya’ya çalışmak amacıyla göç eden işçilerin ülkenin bir parçası haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Hepsi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın ekonomik kalkınmasına ve refahına katkı sağladı. Hepsi ülkemizi zenginleştirdi ve zenginleştirmeye devam ediyor. Hepsi Almanya’nın bir parçası haline geldi. Hepsi biz oldu” ifadelerini kullandı. Ancak 60 yıl sonra bugün ayrımcılık ve ırkçılığın hâlâ sorunlardan biri olduğunu kaydeden Steinmeier, “Nefret ve kışkırtmaya karşı ortak mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Çoğulculuk ve çeşitlilik, açık, özgür ve demokratik toplumun ana motifidir” diye yazdı.





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‘ONLAR BİRER KAHRAMAN’

Özcan Mutlu ise göçün 60’ıncı yılında göçmen işçilerin nasıl bir başarı hikâyesi yazdıklarını ortaya koymaya çalıştığını ifade etti. Göçmen işçilerin çocuklarının bugün siyasetten ekonomiye, spordan kültür sanata kadar birçok alanda Almanya adına büyük başarılara imza attığını ifade eden Mutlu, şunları söyledi:

Bad Godeberg’de iş gücü anlaşmasının imza töreni.

“Bugün burada olmamızı anne ve babalarımıza borçluyuz. 60 yıl önce başlayan işçi göçü kapsamında gelenler çalışkanlıklarıyla bu ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağladı. Dilini ve kültürünü bilmedikleri bir memlekette zorluklar karşısında pes etmeyen azimleri sayesinde bugünlere geldiler. Bir yandan zor şartlarda çalışırken, diğer yandan çocuklarının eğitimleriyle ilgilendiler. Anne ve babalarımız, dede ve ninelerimiz birer kahraman. Ne yazık ki bu kahramanların kıymetini Almanya ve Türkiye yeteri kadar anlayamadı. Onların çocukları bugün spordan bilime, ekonomiden siyasete, medyadan kültür-sanata kadar farklı alanlarda Almanya’ya katkı sağlayıp başarılar kazandırıyor. Bu kitabı 1960’larda ve 70’lerde Almanya’ya çalışmaya gelen tüm anne ve babalara armağan ediyorum.” Murat TOSUN / BERLİN

İş gücü anlaşması imza törenine katılan Bonn Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Dr. Bekam Bilaloğlu, dönemim Çalışma Bakanı Bülen Ecevit’e bilgi verirken.

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Gazeteci Ali Aslan