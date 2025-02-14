Almanya Münih saldırısını konuşuyor

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ALMANYA, dün sabah saat 10.30 sıralarında Afganistan kökenli 24 yaşındaki sığınmacı Farhad N.’nin gerçekleştirdiği saldırıyla sarsıldı. Aracıyla protesto gösterisi düzenleyen işçilerin arasına dalan saldırgan, birçoğu ağır olmak üzere aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişiyi yaraladı. Polis, saldırganın ‘aşırılıkçı bir geçmişe sahip olduğuna dair ipuçları’ bulunduğunu belirtti. Münih Başsavcılığı’na bağlı Aşırılıkçılık ve Terörle Mücadele Merkezi’nin soruşturmayı devraldığı bildirildi. Şüphelinin saldırı öncesinde sosyal medyada ‘radikal’ içerikli bir paylaşım yaptığı kaydedildi. Bu saldırının ardından Almanya’da tüm gözler Münih’e çevrildi. Saldırıyı kınayan açıklamalar art arda geldi.



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SINIR DIŞI UÇUŞLAR PLANLANIYOR

Başbakan Olaf Scholz, saldırganın sert bir şekilde cezalandırılmasını ve ardından sınır dışı edilmesini istedi: “Adalet, tüm imkânlarıyla bu failin üzerine gitmeli. Münih’teki gibi bir eylem ne hoş görülebilir ne de kabul edilebilir. Bu korkunç bir eylem. Almanya’da suç işleyenler sadece sert bir şekilde cezalandırılıp hapse atılmakla kalmayacak, aynı zamanda burada kalmalarının devam edemeyeceğini de bilmeliler. Bu durum, geri göndermelerin zor olduğu ülkelerden gelen kişiler için de geçerli. Federal hükümet, ağır suçlular için Afganistan’a yönelik sınır dışı uçuşlarını planlıyor.”



FAİL HESAP VERECEK

İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), olay karşısında hukuk devletinin ‘maksimum sertlik’ göstereceğini açıkladı. Faeser, “Şiddet suçlularının sınır dışı edilmesi ve daha fazla sınır dışı için yasaları büyük ölçüde sıkılaştırdık. Şimdi bunların tam anlamıyla uygulanması gerekiyor” dedi. Faeser, Almanya’nın Taliban yönetimine rağmen Afganistan’a sınır dışı işlemlerini sürdürdüğünü ve bunu yapmaya devam edeceğini belirtti. Adalet Bakanı Volker Wissing ise “Şüpheler doğrulanırsa, hukuk devletimiz faili hesap vermeye çağıracak. Ayrıca siyasi sonuçlar üzerine de tartışmamız gerekiyor” dedi. Wissing, ‘yoğun tartışmaların yaşandığı bu dönemde’ sakinliği koruma çağrısında bulundu. CDU ve CSU da Münih’teki saldırının ardından daha sıkı kurallar talep etti. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, “Almanya’da bir şeyler değişmeli ve bu hızlı olmalı. Münih’ten gelen korkunç haberler karşısında düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle” dedi.

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SANDIĞA NASIL YANSIYACAK?

23 Şubat’ta yapılacak seçimlerden kısa bir süre önce gerçekleştirilen olayın sandığa etki edip etmeyeceği de tartışılmaya başlandı. Bavyera eyaletine bağlı Aschaffenburg kentinde yine bir Afganlı sığınmacının bacaklı saldırısından sonra Birlik Partileri’nin mülteci ve göç önergesi Federal Meclis’te ele alınmış ve ilk önerge aşırı sağcı parti AfD’nin desteğiyle kabul edilmişti. Bu olay sonrası Almanya genelinde aşırı sağa karşı gösteriler başlarken, şimdi gözler son yaşanan olay sonrası yapılan ilk anketlere çevrildi.