Almanya mültecilerin entegrasyonunda başarılı

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OECD, mültecilerin iş gücüne entegrasyonu konusunda olumlu bir değerlendirme yaptı. 2022 yılı verilerine göre, Almanya’daki mültecilerin istihdam oranı yüzde 70 ile rekor seviyeye ulaştı. Bu oran, diğer AB ülkelerine kıyasla oldukça yüksek. OECD raporunda, Almanya’da göçmenlerin yaşam koşullarındaki farklılıkların diğer ülkelere göre daha az olduğu ve istihdam oranlarının uluslararası karşılaştırmalarda yüksek olduğu ifade edildi. Ayrıca, en az beş yıldır Almanya’da yaşayan göçmenlerin yaklaşık üçte ikisinin akıcı bir şekilde Almanca konuştuğu belirtildi. Diğer AB ülkelerine kıyasla, Almanya’da göçmenlerin dil becerilerinin daha hızlı geliştiği vurgulandı.

Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan

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EĞİTİM SİSTEMİ YETERLİ DEĞİL

Almanya’nın Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan, bu alana yapılan her yatırımın iyi değerlendirildiğini belirterek, “Almanya’daki entegrasyon, itibarından çok daha iyi işliyor” dedi. Bakan, ancak yapılması gereken daha çok iş olduğunu belirterek, özellikle eğitim sisteminin göçmen topluma uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. OECD raporunda, Almanya’da doğan göçmen çocukların eğitim sisteminden oldukça iyi faydalandığı ve eğitim seviyelerinin diğer ülkelerdeki göçmen çocuklarınkinden daha yüksek olduğu belirtildi. Ancak, yurt dışında doğup öğrenci yaşında Almanya’ya gelen çocukların eğitim sonuçları ise diğer ülkelere kıyasla daha kötü.