Almanya maske çıkarmak istiyor

GLAWE’in açıklamasını başka eyaletler izledi. Schleswig Holstein, Bremen, Aşağı Saksonya, Saksonya, Saksonya Anhalt eyaletleri de 1.5 metre sosyal mesafenin sağlandığı alışveriş yerlerinde maske zorunluluğunun kaldırılmasını, maske taşımanın tavsiye olmasını gözden geçirdiklerini açıkladı. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Twitter hesabından bu uyarıyı yaptı: “Ben sabırsızlığı ve normal hayata dönüş arzusunu anlıyorum. Ancak virüs geçip gitmiş değil. Gerekli mesafenin sağlanamadığı kapalı yerlerde maske takılmalı.” SPD sağlık politikaları sözcüsü Karl Lauterbach da maskenin kalkmasıyla virüsün eşyalara, oradan müşteri ve çalışanlara bulaşma riskinin artacağı uyarısında bulundu ve insan sağlığıyla deney yapılamayacağını söyledi. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de maske şartının kaldırılmasına karşı çıktı. Söder, “Korona sinir bozucu, yorucu. Ama Almanya’da siyaset bu yorgunluğu kendisine bulaştırmamalı” dedi.