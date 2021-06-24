Almanya maçına gelmedi

KRİZ öncesi yapılan duyuruda maçı izleyeceği belirtilen Orban’ın iptal nedeniyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, iki ülke arasında yaşanan gerginliğin Avrupa Birliği komisyonlarına yansımasının kaçınılmaz olduğu ifade edildi. 2-2 biten ve Almanya’nın son anda tur atladığı Almanya- Macaristan maçı sonrası çıkan olaylarda ise çok sayıda kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Gözaltına alınanlar arasında maçın oynandığı Allianz Arena üzerinde dron uçuran 46 yaşında bir kişinin de bulunduğunu belirten Münih Polis Sözcüsü, aynı zamanda yasalara aykırı işaret ve semboller taşıdığı belirlenen izleyiciler hakkında da cezai işlem başlatıldığını söyledi. Olaylar yatışana kadar toplam 1500 polisin görev yaptığı açıkladı.