MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya maçına gelmedi
GeriAvrupa Almanya maçına gelmedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Ali MERCİMEK, MÜNİH / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 24.06.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Almanya maçına gelmedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya maçına gelmedi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Almanya-Macaristan arasında yaşanan ‘gökkuşağı gerginliği’ nedeniyle iki ülke arasında oynanan Münih’teki maça gelmedi.

KRİZ öncesi yapılan duyuruda maçı izleyeceği belirtilen Orban’ın iptal nedeniyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, iki ülke arasında yaşanan gerginliğin Avrupa Birliği komisyonlarına yansımasının kaçınılmaz olduğu ifade edildi. 2-2 biten ve Almanya’nın son anda tur atladığı Almanya- Macaristan maçı sonrası çıkan olaylarda ise çok sayıda kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Gözaltına alınanlar arasında maçın oynandığı Allianz Arena üzerinde dron uçuran 46 yaşında bir kişinin de bulunduğunu belirten Münih Polis Sözcüsü, aynı zamanda yasalara aykırı işaret ve semboller taşıdığı belirlenen izleyiciler hakkında da cezai işlem başlatıldığını söyledi. Olaylar yatışana kadar toplam 1500 polisin görev yaptığı açıkladı.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi