Almanya, Macaristan’a ‘renkli’ protesto hazırlıyor

AYNI grupta yer alan Almanya ve Macaristan, son grup maçında çarşamba günü Münih’te karşı karşıya gelecek. Münih Belediyesi, Macaristan’a tepki olarak maçın oynanacağı Arena Stadı’nı eşcinselliğin renkleri olarak bilinen gökkuşağı rengiyle ışıklandırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili karar maçın oynanacağı gün Münih Belediyesi’nde alınacak. Ancak son kararı organizasyon sahibi olarak UEFA’nın vereceği belirtildi.

Öte yandan aşırı sağcı AfD’li Uwe Junge’nin Almanya Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer’in taktığı gökkuşağı renklerindeki kaptanlık kol bandını ‘i.....k bandı’ diye tanımlaması eleştirilere hedef oldu.

Junge, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Münih Arena’sı Macaristan maçında gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılacakmış ve Neuer de milli renklerimiz yerine ‘i.....k bandı’ takacakmış. Şimdi bir tek diz çökme eksik kaldı. Daha çok taraftar kaybedeceksiniz” dedi. Almanya hafta sonu Münih’te oynanan Avrupa Şampiyonası’nda ikinci grup maçında Portekiz’i 4-2 yenerken, kaleci Manuel Neuer, Fransa maçında olduğu gibi gökkuşağı renklerinden oluşan kaptanlık bandını takmıştı.