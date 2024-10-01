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Almanya, Lübnan’dan diplomatik personelini tahliye ediyor

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#Almanya#Lübnan#AVRUPADAN HABERLER
Almanya, Lübnan’dan diplomatik personelini tahliye ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 09:53

Almanya, Beyrut Büyükelçiliği’nde görevli diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı.

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Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’ndan yapılan ortak açıklamada Beyrut, Ramallah ve Tel Aviv’deki diplomatik misyonlar için kriz seviyesinin yeniden yükseldiği kaydedildi. Büyükelçiliklerin faaliyetine devam edeceği ancak acil ihtiyaç duyulmayan diplomatik personelle ailelerinin hava kuvvetlerine ait bir uçakla Almanya’ya getirileceği belirtildi. Lübnan’daki tüm Almanlara Ekim 2023’ten itibaren ülkeyi terk etmeleri talimatı verildiği hatırlatılarak, büyükelçiliğin Lübnan’da kalan Almanların ticari uçuşlar ve diğer güzergâhlar üzerinden ülkeden ayrılmalarına destek olmaya devam ettiği ifade edildi. Hava kuvvetlerine ait askeri uçağın Lübnan’da sağlık durumları nedeniyle özellikle risk altında olan Alman vatandaşlarını da getireceği bildirildi.

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#Almanya#Lübnan#AVRUPADAN HABERLER

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