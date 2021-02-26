Almanya liyakat nişanı verecek

CUMHURBAŞKANLII Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından 19 Mart’ta Bellevue Sarayı’nda düzenlenecek ve Başbakan Angela Merkel’in de katılacağı törende, Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin’e Almanya’nın ‘Büyük Federal Liyakat Nişanı’ verilecek. Bunun, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in bu yıl ilk kez yüz yüze vereceği liyakat nişanı olacağı belirtilen açıklamada, Türk bilim insanlarının salgının önüne geçilmesine sağladıkları katkıdan da bahsedildi: “m-RNA teknolojileri alanında dünya çapında kabul edilen yetkinlikleri ve dur durak bilmez çabaları sayesinde çok kısa sürede Kovid-19’a karşı bir aşı geliştirmeyi ve onaylanmasını başardılar.”

Daha önce yaptığı konuşmalarda BioNTech’in çalışmalarından övgüyle bahseden Başbakan Angela Merkel, Şahin ve ekibi sayesinde uluslararası ilişkilerin nasıl bir değere sahip olduğunun görüldüğünü söylemişti.