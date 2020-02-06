Almanya Kupası’nda Bayern Münih çeyrek finalde
Almanya Kupası 3. turunda Bayern Münih, sahasında Hoffenheim'i yenerek çeyrek finale yükseldi.
Münih’teki Allianz Arena’da oynanan karşılaşmada Hoffenheim, 8. dakikada Jerome Boateng’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Hoffenheimli futbolcu Benjamin Hübner’in 13. dakikada topu kendi kalesine göndermesiyle 1-1’lik eşitliği sağlayan Bayern Münih 20. dakikada Thomas Müller ve 36. dakikada Robert Lewandowski’nin golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
Bayern Münih, 80. dakikada Lewandowski’nin topu ağlarla göndermesiyle skoru 4-1 yaptı.
Konuk ekip 82. ve 90+2. dakikalarda Munas Dabbur ile 2 gol buldu ve durumu 4-3’e getirdi.
Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 4-3 galip ayrılarak, Almanya Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı.
DİĞER MAÇLAR
Günün diğer karşılaşmalarında Stuttgart’ı sahasında 2-1 yenen Bayer Leverkusen ve Verl’i deplasmanda 1-0 yenen Union Berlin de çeyrek finale yükseldi.
4. Lig'de mücadele eden Saarbrücken ekibi de müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 berabere biten maçta, Karlsruhe takımını penaltı atışları sonucunda 5-3 yenerek bir üst tura çıktı.
Almanya Kupası 3. turunda dün oynanan müsabakalar sonucunda Werder Bremen, Schalke 04, Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf çeyrek finale çıkmıştı.
Çeyrek final karşılaşmaları 3 ve 4 Mart'ta oynanacak.
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