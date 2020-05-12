Almanya Kupası takvimi netleşiyor

ALMANYA Kupası’nda yarı finale B. Münih, Frankfurt, Leverkusen ve Regionalliga olarak bilinen 4. Lig temsilcisi Saarbrücken kalmıştı. DFB, yarı final maçlarını 9-10 Haziran’da oynatmayı planlarken, final maçını da Berlin’de 4 Temmuz’da oynatmak istiyor. Kupanın yarı finalinde B. Münih sahasında Frankfurt’u konuk edecek. Leverkusen ise Saarbrücken ile deplasmanda karşılaşacak. Tek maç eleme usulü oynanacak maçlarda galip gelen iki takım finale çıkacak. DFB, Kadınlar Bundesliga maçlarını 29 Mayıs’ta başlatmak, haziran ayı son haftasında da tamamlamak istiyor. 3. Lig için öngörülen tarih ise 26 Mayıs.

DFB, 1. ve 2. Bundesliga maçları için kararlaştırılan hijyen kurallarının hem DFB Kupası, hem Kadınlar Bundesliga hem de 3. Lig maçları için geçerli olduğunu açıkladı. Şimdi bu maçların tamamlanması için söz eyalet hükümetlerinde. Ancak eyaletlerin de maçların oynanmasına onay vermesi bekleniyor. DFB İkinci Başkanı Peter Frymuth “DFB olarak kupa ve lig maçlarının çerçeveini belirledik. Maçlar için hazırlıklar yaptık” dedi.