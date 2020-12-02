Almanya kontrolü kaybetti

KORONAVİRÜSE yakalanan üç arkadaşım anlattı. Birinde sağlık idaresi 10 gün sonra arayıp durumunu sormuş. Diğeri bir hafta sonra kendisi sağlık idaresini arayıp niçin ilgilenmediklerini sormuş.

NE GELEN VAR NE GİDEN

Üçüncüsü ise şöyle anlattı: “Bel ağrısı, sırt ağrısı, halsizlik belirtileriyle geldi korona. Hemen gidip test oldum. 16 saat sonra bana verilen kod ile internetten pozitif olduğumu öğrendim. Bir haftadır kendimi karantinaya aldım. Ne sağlık bakanlığı ne de sağlık idarelerinden hiçbir arama, sorma ya da bilgilendirme olmadığı gibi, kimlerle temas ettiğim bile sorulmadı. Sağlık idaresinden de herhangi bir kontrol gelmedi. Son iki hafta içinde kimlerle temas ettiğimin bir listesini yapıp hemen onları bilgilendirdim. Sağlıklı beslendiğim, günlük vitaminlerimi aldığım, spor yaptığım, alkol ya da sigara kullanmadığım için hafif atlattım. Ama başkalarını korumak için bir hafta daha karantinada kalacağım.”

KARARLAR KAĞIT ÜZERİNDE

Oysa hükümet salgınla mücadelede sağlık idareleri ve Temas İzleme Ekibi’ne (CTT) merkezi bir görev verdi. Temas İzleme Ekibi virüsün bulaşma zincirini kırabilmek için testi pozitif çıkanlarla hemen temasa geçmek ve onların temas ettikleri kişileri tespit ederek, kendilerine ulaşmak ve onların karantinaya girmesini sağlamakla görevli. Yine hükümetin eyalet başbakanlarıyla nisan ayında aldığı karara göre her sağlık idaresi 20 bin nüfus başına en az 5 temas takipçisi istihdam etmek zorunda.

Ama bu kararlar sadece kağıt üzerinde yazılı. Günlük hayat ise tamamen farklı. Sağlık idarelerinde eleman eksikliği yanında vaka sayıları çok yüksek. Çok sayıda sağlık idaresi temas takibini 5 gün gecikmeli izliyor. Hastaların anlattığına göre birçok yerde ise hiç izleyemiyor. Testi pozitif çıkan kişinin karantinada olup olmadığın kontrol bile edemiyor. Salgının çok hızlı yayılması da buradan kaynaklanıyor. Testi pozitif çıkan kişi alışverişe gidiyor, dışarıda dolaşıyor. Bir kişinin 39 kişiye bulaştırdığı vakalar var.

Almanya’yı bu şartlarda çok ağır bir kış bekliyor. Birinci dalgayı hafif atlatan Almanya, çok erken rehavete kapıldı. Günlük ölü sayısı 487’ye çıktı. Almanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı nüfusa oranla ABD ile aynı seviyede. Bunun nedeni önlemlerdeki gevşeklik. Bu önlemlerle Almanya kışı çok zor çıkarır. Başbakan Angela Merkel boşuna üçüncü dalga uyarısı yapmadı.