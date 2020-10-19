Almanya kontrolü kaybediyor

SALGIN hastalıklarla mücadelede yetkili olan eyaletler kışın salgına karşı baskıyla da olsa ortak hareket etti. Şimdi hepsi ayrı telden çalıyor. Eyaletler arasında koronaya farklı bakış halkın siyasete ve önlemlere güvenini sarsıyor. Bunun sonucu olarak da insanlar artık önlemleri ciddiye almıyor. Korona 6 ay öncesinden daha hızlı yayılıyor. Vaka sayısı her gün yeni bir rekora koşuyor. İki hafta önce parmakla sayılan riskli kent ve ilçe sayısı şimdi yüzü aşmış durumda.

ÜLKE GERİLİYOR

Riskli yerlerde lokaller gece saat 23.00’ten itibaren kapılarını kapatmak zorunda. Ama Berlin’de, Hamburg’da bazı lokaller gece 23.00’te kapıyı kapatıp bodrum katta devam ediyor. Hamburg Reeperbahn’da bir lokale baskın düzenleyen polis gizli parti yapan 90 civarında genç müşteri çıkardı. Berlin Tor Strasse’te gençler hiçbir kurala uymadan eğleniyor. Bazı büfeler içki yasağını duymuyor bile. Bavyera’da salgın nedeniyle bu yıl Oktoberfest bira şenliği yasaklandı. Ama gizli Oktoberfest bira şenlikleri düzenleniyor. Bodenkirchen’de bir lokalde canlı müzik ve fıçı birası eşliğinde eğlenen, dans eden 150 kişiden 20’si pozitif çıktı. Dışarıda maske yasağının olduğu kalabalık kamusal alanlarda, maskeli yaşlılarla maskesiz gençler arasında çok sert tartışmalar yaşanıyor. Ülkede hava tehlikeli biçimde geriliyor.

MERKEL ÇARESİZ

Geçen hafta korona zirvesinde eyalet başbakanlarına söz geçiremeyen Merkel, çaresiz halkın sağduyusuna yöneldi. Merkel’in halka sesleniş biçimi de çaresizlğini itiraf ediyordu: “Sizden ricam mecbur olmadığınız sürece seyahat etmeyin, mümkün olduğu kadar insanlarla buluşmayın, görüşmeyin, evden çıkmayın” dedi. Halkın Merkel’i ne kadar dinlediğini, önümüzdeki gün ve haftalar gösterecek. Eğer vaka sayıları düşmezse, halk içinde de artık güç kaybetmiş olacak. Bugüne kadar çok sayıda kriz yaşayan Merkel, iktidarının son döneminde, ‘Yüzyılın krizi’ dediği koronayla, zor anlar yaşıyor. Merkel’in hedefi görevini zirvede bırakmaktı. Geçen dönem mülteci krizi Merkel’i yıprattı. Şimdi korona krizi Merkel’in gücünü çok ciddi biçimde sarsıyor.