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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 03.07.2020 - 14:56,Son Güncelleme:

Almanya, kömürden enerjisine adım adım son verecek

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Almanya, kömürden enerjisine adım adım son verecek
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Almanya’da, iklime zararlı kömür enerjisinden en geç 2038 yılına kadar çıkmayı öngören yasa tasarısı Federdal Meclis’te kabul edildi. Tasarıya göre kömürden enerji kazanımı, 2020 yılından itibaren adım adım azaltılacak ve en geç 2038’de tüm kömürlü termik santraller kapanmış olacak.

ANCAK bu plan Almanya’ya pahalıya mal olacak. Kömür madeni bölgesi olarak bilinen Kuzey Ren Vestfalya, Saksonya Anhalt, Saksonya ve Brandenburg Eyaletleri, kömür ekonomisini değiştirmek için 40 milyar Euro yardım alacak. Kömür işleten şirketlere de işletmeleri kapatılacağı için milyarlarca Euro tazminat ödenecek. IG Metal BCE Sendikası Başkanı Michael Vassilaidis, kömür enerjisine son verilmesini ‘tarihi kilometre taşı’ olarak niteledi, ancak asıl işin şimdi başladığı uyarısında bulundu. Brandenburg Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke, yasanın meclisten geçmesini hem iklim hem kömür işletmelerinde çalışanlar için ‘tarihi bir gün’ olarak niteledi.

Almanya, kömürden enerjisine adım adım son verecek

Ancak yasayı eleştiren çevreci kuruluşlar 2038 yılının çok geç olduğu görüşünde. Greenpeace yöneticisi Martin Kaiser, koalisyon hükümetinin kömür yasasını “Tarihi hata” olarak niteledi ve yasada, iklim krizinden etkilenecek insanların korunması hedefinin eksik olduğunu belirtti. Kaiser, “Hükümet kömür komisyonunun anlaşmalarını hiçe saydı, bilimi dinlemedi. 2038’e kadar sözde bir kömür enerjisinden çıkmayı Greenpeace olarak reddediyoruz. 2030 yılına kadar sonlandırılması için mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Kaiser, Merkel’in AB dönem başkanlığını iklimi koruma vaadiyle devralmasının inandırıcılığını yitirdiğini söyledi.
Almanya, kömürden enerjisine adım adım son verecek

Almanya, kömürden enerjisine adım adım son verecek

 

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