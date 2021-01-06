Almanya kısıtlamaları sertleştirdi

BAŞBAKAN Angela Merkel başkanlığındaki korona zirvesinden çok sert önlemler çıktı. Federal ve eyaletler 10 Ocak’ta sona erecek olan kapanmanın 31 Ocak’a kadar uzatılmasını, hareket açısının ve sosyal temasın daha sert kısıtlanmasını karara bağladı. Bavyera Başbakanı Markus Söder ve Berlin Başbakanı Michael Müller ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Merkel, hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin ağır bir yük altında olduğunu söyledi: “Bazı hastanelerde sınıra ulaştık. Bu da bizim sert önlemler almamıza neden oldu.” Önlemleri ay sonuna kadar uzatma ve bazı alanlarda sıkılaştırma kararı aldıklarını belirten Merkel, temasların daha da kısıtlanacağını ifade etti.





Ülke genelinde 31 Ocak’a kadar geçerli olacak kısıtlamalar şöyle:

HAREKET SINIRI: Virüsün 7 günlük bulaşma değeri 100 bin nüfusa 200 yeni enfeksiyonu geçtiği yerlerde hareket alanı 15 km ile sınırlı olacak. Bu yerlerde oturanlar iş, hastane, doktor gibi geçerli sebep olmadığı sürece kentin 15 km’lik mesafenin dışına çıkamayacak. Alışveriş, günü birlik geziler geçerli sebep sayılmıyor. Güncel durumda Almanya’da mevcut 410 il ve ilçenin dörtte üçünde 7 günlük bulaş değeri 100 bin nüfus başına 100’ün, 70 il ve ilçede ise 200’ün üzerinde.

OKULLAR VE KREŞLER: Okullar ve kreşler kapalı kalacak. Online ders imkânı sunulacak. Kreşler sadece acil durumlarda çocuk alacak.

ÇOCUK HASTALIK PARASI: Okul ve kreşler kapalı olduğu için çocuğuna bakmak zorunda kalan anne ve babalar 10’ar gün çocuk hastalık parası alacak. Yalnız bakanlar ise 20 gün hak talep edecek.

ÖZEL ZİYARET: Özel ziyaretlerde başka hane veya aile çevresinden sadece bir kişiyle buluşmaya izin verilecek.

KANTİNLER: İş yerlerindeki kantinler kapanacak. Sadece yemek ve içecek paketi verebilecek. Kantinde yemek yemek yasak.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ: Süpermarketler, gıda ürünleri satan dükkânlar, pazar yerleri, eczaneler, benzin istasyonları, tamirhaneler, postaneler, bankalar, gözlükçüler, çamaşır salonları, gazete bayileri açık kalmaya devam edecek. Diğer perakende satış yerleri, restoran, kafe ve barlar kapalı kalacak. Bar ve restoran gibi işletmeler paket servisi yapabilecek.

KUAFÖRLER: Güzellik merkezleri, kuaförler, pedikür, manikür salonları ve dövmeciler kapalı kalacak. Tıbbi terapi yerleri açık olacak.

HUZUREVLERİ: Huzurevi ve yaşlı bakımevi ziyaretçilerine hızlı test yapılacak ve sonuca göre içeriye alınacak.

KORONA YARDIMI: Kasım ayı için öngörülen yardımlar en geç 10 Ocak tarihinden itibaren tamamıyla ödenecek.

İŞ YERLERİ: İşverenler çalışanlarına evden çalışma imkânı sağlayacak.

ALKOL: Kamusal alanlarda içki satışı yasak.

İBADET: Kilise, cami gibi ibadet yerleri 1.5 metre sosyal mesafe şartıyla ibadete açık olacak.

AŞI: Şubat ayı ortasına kadar bakımevleri ve huzurevlerinde aşılar tamamlanmış olacak. 1 Şubat’a kadar 4 milyon doz aşı eyaletlere dağıtılacak.

TEST ZORUNLU: Riskli bölgelerden Almanya’ya gelenler test getirmek zorunda. 11 Ocak’tan itibaren teste rağmen 10 gün ev karantinası şartı var. 5 gün sonra yeniden test yaptıranlar karantinadan çıkacak.

Merkel ve eyalet başbakanları 25 Ocak’ta tekrar korona zirvesinde önlemleri gözden geçirecek. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, 31 Ocak’tan sonra önlemlerin yumuşayacağı umuduna karşı uyardı ve aşıya katılımın düşük olmasından şikâyet etti.