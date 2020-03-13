Almanya kesenin ağzını açtı! 500 milyar Euro...

ÖNÜMÜZDEKİ dönemlerde konjonktür programlarının da gündemde olacağını vurgulayan Bakan Scholz, şunları söyledi: “Ülkemiz çok ciddi bir durumla karşı karşıya. Tuhaf duygular gayet doğal. Büyük sorunların üstesinden gelmemiz gerekiyor. Dünya ticareti ve mal akışı sekteye uğradı. Okullar kapandı, fuarlar iptal. Bu kriz hepimizi etkiliyor. Öyle seyirci kalamayız. Krediler hızlı ve bürokratik engeller olmadan tahsis edilecek. Böylece iş yerleri de güvenceye alınacak. 2008 finansal krizinden şu andaki durum için dersler çıkardık. Bu krizle mücadele edecek mali güce sahibiz. Ekonomiyi desteklemek için elimizdeki tüm imkânları kullanacağız. Çalışanları ve şirketleri korumak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Ödemelerde ertelemeler dahil, şirketlere vergi indirimi getireceğiz. Limitsiz kredi programı uygulayacağız. Salgının ekonomik etkisini azaltmak için hükümet şirketlerden hisse alma ihtimalini de göz ardı etmiyor. Koronavirüse karşı tüm silahları masaya koyduk. Bizim ekonomik olarak karşılaşacağımız sorunlardan daha güçlü olduğumuzu göstereceğiz.”

500 MİLYAR EURO HAZIR

Ekonomi Bakanı Peter Altmaeir ise şöyle konuştu: “Ekonomi politikasının en önemli hedefi, bu gibi durumlarda güvensizliği ortadan kaldırmak. Hiçbir sağlıklı şirket korona krizi yüzünden iflas etmemeli, iş yerleri kaybedilmemeli. Alman Kalkınma Bankası’nda (KfW) yaklaşık 500 milyar Euro ekonomiyi desteklemek için hazır. Şirketler ve çalışanlar için geniş bir koruyucu kalkan oluşturuyoruz. Gerekirse teşvikler tekrarlanacak. Gerekirse stratejik öneme sahip şirketlere devlet sermaye katılımında bulunabilir ve devletleştirebilir. Özellikle ilaçları Asya’dan ihraç eden ilaç sanayisine destek çıkarak yeniden bağımsızlığı sağlayacağız.” Almanya’da kullanılan ilaçların yüzde 80’i Çin ve Hindistan’dan geliyor.

Şirketlere mali yardımlarda önce kefaletler ve KfW üzerinden krediler ödenecek. Kısa vadeli ödeme sorunlarında krediler verilecek ve kısa mesai parasında kolaylık sağlanacak. Kısa mesai parasının kolaylaştırılması yasası ise cuma günü parlamentoda oy birliğiyle onaylandı. Buna göre çalışanların yüzde 10’unun kriz nedeniyle işini kaybetme tehlikesi olan iş yerleri, nisan ayından itibaren İş Ajansı’na kısa mesai başvurusunda bulunacak. İş Ajansı, kısa mesai çalışanların net maaşının yüzde 60’ını, çocuklu olanların yüzde 67’sini ödeyecek. Ayrıca tüm sosyal sigorta primleri İş Ajansı tarafından karşılanacak. Bu uygulamaya kiralık işçiler de dahil edilecek.