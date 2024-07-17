Almanya kavrulacak!

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METEOROLOG Andreas Machalica, ‘wetter.com’ portalına yaptığı açıklamada, Almanya’nın mevcut Akdeniz sıcaklıklarına yaklaşacağını belirtti. Ancak, batıdan gelen bir alçak basınç sistemi de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışları beraberinde getirecek. Cuma günü, Almanya’nın büyük bir bölümünde sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak. Özellikle güneyde oldukça nemli bir hava bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıklar daha da artacak ve nem oranı da yükselecek. Mittelgebirge (Orta Dağlar) kuzeyinde sıcaklıklar 35 dereceye kadar çıkacak. Ancak nem nedeniyle, hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Bu arada, güçlü gök gürültülü sağanak yağışlar Alplere ulaşacak. Benelüks ülkeleri ve Fransa’dan gelen şiddetli fırtınalar, Almanya’nın batısına doğru ilerleyecek. Pazar günü, bu fırtınalar doğuya doğru yayılacak. Haftanın başında sıcaklıklar 24 ile 27 dereceye düşecek ve hava daha değişken olacak.