Almanya kapanmaya mı gidiyor?

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HÜKÜMETİN bilimsel danışma kurulu olan Leopoldina Akademisi, artan vakalar nedeniyle aşı zorunluluğu ve sosyal temasın en aza ineceği kısıtlamalar talep etti. Leopoldina Akademisi, kısıtlamaların, belli bir süre için aşı olanlar ve iyileşenler için de geçerli olmasını istedi. Leopoldina Akademisi üyesi bilim insanları tarafından yayımlanan çağrıda, aşılanmamış kişilerin motive edilmesi veya sorumlu hale getirilmesi gerektiği belirtilirken, “Vatandaşlarımızı daha feci sonuçlardan kurtarmanın tek yolu budur” denildi. Bilim insanları, aşılamanın zorunlu olması ve daha sert temas kısıtlamalarının aşamalı bir şekilde hayata geçirilmesini savunurken, bunun, nüfusun çoğunluğu için temel değerlerle uyumlu olduğunu vurguladı. Yapılan çağrıda, bağışıklığın azalması nedeniyle bu önlemlerin bu süre içinde hatırlatma aşısı yaptırmak zorunda kalacak olan aşılı ve iyileşenler için de geçici olarak uygulanması gerektiği ifade edildi.