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Almanya kapanmaya mı gidiyor?

#Almanya#Jens Spahn#Frank-Walter Steinmeier
Almanya kapanmaya mı gidiyor

Almanya’yı koronavirüs salgınında dördüncü dalga tüm şiddetiyle devam ediyor. Geçen yıl özellikle Noel döneminden sonra ülke genelinde yaşanan tam kapanmaların olup olmayacağı tekrar tartışılmaya başlandı.

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HÜKÜMETİN bilimsel danışma kurulu olan Leopoldina Akademisi, artan vakalar nedeniyle aşı zorunluluğu ve sosyal temasın en aza ineceği kısıtlamalar talep etti. Leopoldina Akademisi, kısıtlamaların, belli bir süre için aşı olanlar ve iyileşenler için de geçerli olmasını istedi. Leopoldina Akademisi üyesi bilim insanları tarafından yayımlanan çağrıda, aşılanmamış kişilerin motive edilmesi veya sorumlu hale getirilmesi gerektiği belirtilirken, “Vatandaşlarımızı daha feci sonuçlardan kurtarmanın tek yolu budur” denildi. Bilim insanları, aşılamanın zorunlu olması ve daha sert temas kısıtlamalarının aşamalı bir şekilde hayata geçirilmesini savunurken, bunun, nüfusun çoğunluğu için temel değerlerle uyumlu olduğunu vurguladı. Yapılan çağrıda, bağışıklığın azalması nedeniyle bu önlemlerin bu süre içinde hatırlatma aşısı yaptırmak zorunda kalacak olan aşılı ve iyileşenler için de geçici olarak uygulanması gerektiği ifade edildi.

Almanya kapanmaya mı gidiyor
STEINMEIER’DEN ÇAĞRI
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Bild am Sonntag gazetesine yazdığı makalede vatandaşlara seslenerek, mümkün olduğu kadar sosyal teması kısıtlama çağrısı yaptı. Koronavirüsden dolayı şu an kadar 100 binden fazla insanın öldüğünü ve bunun acı verdiğini kaydeden Steinmeier, “Bu günlerde durum dramatik bir şekilde tekrar kötüleşiyor. Giderek daha fazla insan yoğun bakım ünitelerinde yaşam mücadelesi veriyor. Her gün yüzlerce insan bu savaşı kaybediyor. Bu salgının bir ölüm kalım meselesi olduğuna dair hâlâ herhangi bir şüphe olabilir mi? Çok daha iyi olabiliriz! Bu acı ama gerekli bir farkındalıktır. Elimizde hastalığın ciddi, hatta ölümcül seyrine karşı kendimizi koruma araçlarına sahibiz. Ama yine de çok az kişi bunu kullandı. Bu yüzden bugün sizden tekrar rica ediyorum; Aşı olun ve aşı korumanızı zamanında yenileyin! Bu sizin sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığıyla ilgili, ülkemizin geleceğiyle ilgili” dedi.
Almanya kapanmaya mı gidiyor
‘2G TÜM YIL GEÇERLİ OLMALI’
Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da kapalı mekanlara sadece aşılı ve iyileşenlerin girebildiği ‘2G’ kuralının, dördüncü dalga atlatılsa bile 2022 yılı boyunca geçerli olması gerektiğini söyledi. Aşı zorunluluğu konusunda şüpheleri bulunduğunu kaydeden Spahn, “Bunun için hazırlıklı olun. 2G kuralı, yani aşılanmış veya iyileşmiş olanlar herhangi bir ‘X’ noktasından itibaren en azından 2022’nin tamamı için geçerli olmalı. Eğer belediye binasına veya süpermarkete gitmekten fazlasını yapmak istiyorsanız, o zaman aşı olmanız gerekir” diye konuştu.
Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lothar Wieler de Sağlık Bakanı’yla katıldığı bir oturumda Almanya genelinde herkes için olası bir aşı zorunluluğundan yana görüş belirtti. Wieler, nüfusun büyük bir bölümünün aşılamada başarısız olması halinde, o zaman düşünülmesi gerekenin bu olduğunu ifade etti. Almanya’nın acil durumda olduğunu ve aşının da tek çıkış yolu olduğunu ifade eden Wieler, “Bir kriz durumunda, prensipte hiçbir şeyi dışlamamalısınız” dedi.

 

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#Almanya#Jens Spahn#Frank-Walter Steinmeier

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