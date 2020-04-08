Almanya kan plazma tedavisine hazır!

ÇİN’deki araştırma sonuçlarına göre koronayı yenerek iyileşenlerin vücudu virüse karşı antikor oluşturuyor ve bağışıklık kazanıyor. Onlardan alınacak kanın ağır korona hastalarına verilmesi yoluyla onlar da virüse karşı bağışıklık kazanıyor. Hastalık bu tedavi sonucu hem hafif geçiyor hem de süresi kısalıyor. Erlangen Üniversite Kliniği Başkanı Holger Hackstein, Çin’deki araştırma sonuçlarına göre hastanın durumunun üç günde iyileşiğini söyledi. Araştırma sonuçları Amerikan Bilim Akademisi (PNAS) ‘Proceeding’ dergisinin online portalında yayınlandı. Araştırma sonuçları kan plazması tedavisinin koronaya karşı büyük bir tedavi potansiyeli olduğunu gösteriyor.

‘CESARET VERİCİ’

Almanya’nın Hessen Eyaleti’ndeki Langen Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Klaus Cichutek araştırmayı ‘cesaret verici’ olarak niteledi, ancak daha incelenmesi gerektiğini söyledi. Cichutek, Çin’deki araştırmanın sadece 10 hasta üzerinde denendiğini, etkisini ölçmek için bu sayının az olduğunu ve daha fazla hastada denenmesi gerektiğini kaydetti. Kan plazması tedavi yöntemine göre koronayı yenerek iyileşmiş insanlardan alınacak 600-800 mililitre kanla bir veya iki hasta tedavi edilebiliyor. Hackstein, kan plazması tedavisinin yeni bir tedavi yöntemi olmadığını, Sars 1, Mers ve Ebola hastalıklarında da bu tedavi yönteminin uygulandığını söyledi.