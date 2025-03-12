Almanya, İsrail’i Uluslararası Adalet Divanının kararlarına uymaya çağırdı

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Deschauer, başkent Berlin’de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin “Dışişleri Bakanlığı son dönemde Gazze’ye insani yardım, elektrik ve su tedarikinin durdurulmasını eleştirerek endişelerini dile getirdi ve İsrail’i uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırdı. Alman hükümeti açısından Gazze’ye insani yardımlar ile elektrik ve su tedarikinin durdurulması toplu bir cezalandırma olarak değerlendirilebilir mi?” sorusunu yanıtladı. Endişenin devam ettiğini belirten Deschauer, “Burada sizin yorumunuza katılmak istemiyorum ancak İsrail hükümetine, insani yardımları ve aynı zamanda elektriği yeniden sağlama çağrısında bulunduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü bu, çok sayıdaki insana hayati öneme sahip malzemeleri sağlamakla ilgili bir durum” dedi.

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YAPTIRIM UYGULAMAYI DÜŞÜNÜR MÜ?

Deschauer, “Sadece bu çağrıda mı kalacak yoksa Alman hükümeti, bu durumun devam etmesi halinde İsrail’e karşı ulusal düzeyde ya da Avrupa Birliği (AB) düzeyinde yaptırım uygulamayı da düşünür mü?” şeklindeki soruya da bu konuda bağlama bakmak gerektiğini belirterek, Uluslararası Adalet Divanının geçen yıl martta verdiği acil kararla İsrail’e uluslararası hukuka uygun olarak Gazze için temel ihtiyaçların sağlanmasının bildirildiğine işaret etti. Sözcü Deschauer, “Buna elektrik sağlanması da dahildir. Diğer pek çok ülke gibi biz de Uluslararası Adalet Divanının kararlarına uyulmasını ve bunların (insani yardımların ve elektriğin) sağlanmasının güvence altına alınmasını bekliyoruz” diye konuştu. Almanya’nın en fazla insani yardım sağlayan ülkelerden biri olduğunu kaydeden Deschauer, bu nedenle Alman hükümeti tarafından sağlanan malzemelerin ve kaynakların acilen ihtiyaç duyulan yerlere ulaşmasının sağlanmasını istediklerini dile getirdi.