Almanya ırkçılığa karşı tek yumruk

ALMANYA’da sokağa dökülen onbinlerce kişi ABD’nin Minnesota Eyaleti’nde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için gösteri düzenledi. Birçok kentteki ırkçı karşıtı gösterilere katılım onbinleri bulunca Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler ihlal edildi. Polis ihlaller karşısında çaresiz kaldı. Göstericiler ‘Nefes alamıyoruz’, ‘Siyahilerin hayatı önemli ‘, ‘Polis şiddetini durdurun’, ‘George Floyd için adalet’, ‘Suç ortağı olma’ ve ‘Irkçılık öldürür’ yazılı pankartların yanı sıra George Floyd’un fotoğraflarını taşıdılar. Cumartesi günü gerçekleşen gösterilere en çok katılım Berlin, Köln, Münih ve Frankfurt kentlerinde oldu.





BERLİN’DE 15 BİN KİŞİ

Berlin’in Alexander Meydanı’ndaki gösteriye 15 bin kişi katıldı. Gençlerin ağırlıkta olduğu göstericilerin büyük bölümünün siyah giyinmesi de dikkat çekti. Göstericiler, polisin George Floyd’un boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca diziyle bastırdığı ve nefessiz kaldığı süreye atfen o kadar süre oturarak sessizce bekledi. Barışçıl ortamda tamamlanan gösteriden saatler sonra tekrar toplanan bir grup polisle çatıştı. Sayıları yüzü aşan grup polise taş ve sopalarla saldırdı. 28 polis yaralanırken, 93 gösterici yakalandı.

Karl-Marx caddesine çıkan elli kişilik bir grup, mağazaları yağmaladı. Semtin belediye binasına kadar yürüyen grup, çok sayıda mağazanın ve bankanın camlarını kaldırım taşlarıyla kırarak zara verdi. Protestocular bazı dükkânların camlarına spreyle, “Bu sistemden nefret ediyoruz” diye yazdı. Göstericiler ayrıca, sokakta park halinde olan araçlara zarar verdi. Göstericilerin, aşırı solcuların organize olduğu Liebig 34 grubu ile bağlantılı olabileceği kaydedildi.

HAMBURG’DA TOMALI MÜDAHALE

Hamburg kentinde de düzenlenen gösterinin ardından polis ile göstericiler arasında olaylar çıktığı belirtildi. Göstericilerin meşale yaktığı ve polis aleyhine pankart açtığı, polisin de göstericilere TOMA’larla müdahale ettiği aktarıldı. Köln’deki gösteriye de binlerce kişi katılarak destek oldu. Yapılan konuşmalarda başta ABD olmak üzere Avrupa’da artan ırkçılığa tepki gösterildi. Irkçılığın Almanya’da da can aldığına işaret edildi. Irkçılıkla daha etkin mücadele edilmesi çağrısında da bulunuldu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda, göstericilerin büyük kısmı sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.





MÜNİH’TE HİTLER’İN ORDUSUNU TOPLADIĞI MEYDAN

Münih kentindeki siyah kıyafetler giymiş ve maskeli 20 binin üzerinde gösterici buluşma noktası olarak Königsplatz Meydanı’nı seçti. Yani, Adolf Hitler’in ordusunu toplayıp konuşmalar yaptığı hatta kitapların topluca yakıldığı bir meydan. Bu meydanda Münih’te yaşayan dünyanın birçok ülkesinden insan ırkçılığı protesto etmek için bir araya geldi ve yaklaşık 3 saat boyunca eylemlerini sürdürdüler.

Bu arada eski CDU milletvekili ve aktivist Jürgen Todenhöfer de protestolara katıldı. Ünlü aktivist yaptığı konuşmada ırkçılığın insanlık dışı olduğunu ve ortadan kaldırılması gerektiğini söylerken, “Hepimiz hangi renk, biçim ve inanış şekli ile olursak olalım insanız ve aynı yaratanın kullarıyız. Irkçılık bu dünyada yok olsun artık diyoruz” dedi. Irkçılığı protesto gösterisine Münih’te yaşayan tüm ulusların temsilcilerinin yanı sıra Türklerden de katılım oldukça yüksek oldu.

Protesto gösterisi sonrası Münih Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada böylesi bir katılım beklemediklerini belirtirken, gösterinin olaysız bilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirttiler. Hannover ve Stuttgart gibi şehirlerde binlerce kişi meydanlara gelerek ırkçılığa karşı tepkilerini gösterdiler.





FRANKFURT IRKÇILIĞA KARŞA AYAKTA

Hessen Eyaleti’nde Kassel, Wiesbaden ve Fulda’nın yanı sıra Frankfurt’ta düzenlenen, #BlackLivesMatter mitingine yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Protestocular, maske takılması zorunluğuna uyarken, mesafe kuralı gereğini ise yerine getiremedi.

Tarihi Römer meydanını tıklım tıklım dolduran protestocular, ‘Siyah hayat önemli’ dedi. Büyük çoğunluğu gençlerden oluşan protestocular, ellerinde taşıdıkları dövizlerle de Floyd ve benzer şekilde şiddete maruz kalanlar için adalet talep ettiler. Mitinge Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann da destek verdi. Feldmann, Frankfurt’un uluslararası kent olduğunu belirterek, kentte ırkçılığa asla izin vermeyeceklerini kaydetti.





RENGİMİZDEN DEĞİL IRKÇILIKTAN KORKUN

Mitingte sık sık “BlackLivesMatter” sloganı atıldı. Yaşadıklarını gözyaşları arasında dile getiren protestocular şunları söylediler: “Biz rengimiz nedeniyle aşağılanmak istemiyoruz. Burada doğduk. Böyle muhteşem bir yanıt verdiği için Frankfurt ile gurur duyuyoruz. Floyd olayında gördüklerimizle şoke olduk, ağladık, sonra da bu bizim travmamız oldu. Göz göre göre bir insanın öldürülmesi bizleri hasta ediyor. Siyahlara karşı şiddet yalnızca ABD’de değil, Almanya’da da var. Almanya’da da kurumsal ırkçılığa ve ayrımcılığa uğruyoruz. Almanya’da 2019 yılında bin 600 kadarı mülteci yurtlarına olmak üzere ırkçılık kaynaklı 8 bin üzerinde saldırı oldu. Avrupa zengin, ama siyahlar neden açlıktan ölüyor hem de Almanya’nın yardım etmesine rağmen. Neden insanlar Akdeniz’i geçerken ölüyorlar. Biz adalet ve eşitlik istiyoruz. Adalet olmazsa barış da olmaz. Kim ırkçılığa karşı sessiz kalır, ayağa kalkmazsa bu sistemin bir parçası olmuş demektir. Bizim rengimizden değil, ırkçılardan korkun.”