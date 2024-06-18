Almanya ile Polonya arasında mülteci krizi

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POLONYA Sınır muhafızlığı X platformundan yaptığı paylaşımda, “Alman polisi tarafından yabancıların Polonya’ya (Osinow Dolny köyüne) transferi, iki ülke arasındaki iş birliği ilkelerine ve transfer yasasına aykırı olarak gerçekleştirilmiştir” diye yazdı. Polonya Sınır Muhafızları, ayrıca “Alman makamları böyle bir kararı keyfi olarak vermemelidir” diyerek sert tepkisini dile getirdi. Olayı “Kabul edilemez” olarak niteleyen Polonya Başbakanı Donald Tusk da ‘X’ hesabından yaptığı açıklamada, gayri resmi AB zirvesi çerçevesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bu konuyu görüşmek istediğini duyurdu. Tusk, “Konu ayrıntılı olarak açıklığa kavuşturulmalıdır” dedi. Polonya İçişleri Bakanı Tomasz Siemoniak’ın da konuyu mevkidaşı Nancy Faeser ile görüşmek istediği belirtildi.

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GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Polonya’da bir internet haber sitesi de Alman polis aracının Polonya topraklarına girdiği ve Osinow Dolny’deki bir otoparkta beş yabancıyı bırakıp geri döndüğü görüntüleri yayınladı. Görüntülere göre göçmenlerin iki yetişkin ve üç çocuk olduğu anlaşılıyor. Görgü tanıkları, Polonya polisine ve sınır muhafızlarına haber verdi ve park yerine gelen Polonya polisi göçmenlerin işlemlerini yaptı. Almanya İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmadı ancak sınır güvenliğinden sorumlu olan federal polisten açıklama geldi. Buna göre, geçici olarak yeniden başlatılan iç sınır kontrolleri kapsamında, Brandenburg’daki Altmaedewitz yakınlarında, ülkeye izinsiz girmeye çalışan beş kişilik bir Afgan aile tespit edildi. Ailenin yanında yetişkinler için Polonya iltica belgeleri ve çocuklar için Polonya ev pasaportları bulunduğu ve Alman yetkililere iltica başvurusunda bulunmadıkları kaydedildi. Federal polis, bu nedenle yasal dayanağa göre bu kişilerin Polonya’ya iade edilmeleri gerektiğini kaydetti.