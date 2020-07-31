‘Almanya ikinci dalgaya hazır değil’

ALMANYA’da korona vakalarının yeniden yükselişe geçmesi üzerine sağlık idarelerinin ikinci dalgaya karşı hazırlıklı hale getirilmesi istendi. Kamuda Çalışan Doktorlar Birliği (BVöGD) Başkanı Ute Teichert, sağlık idarelerindeki personelin ikinci bir dalgaya karşı mücadelede yetersiz olduğunu söyledi. Teichert, sağlık idarelerine yeni personel alınarak, ikinci dalgaya hazır hale getirilmesini istedi. Almanya’da korona vakalarında bu hafta yükseliş devam etti. Perşembe günü bir günlük yeni vaka sayısı 902 ile temmuz ayının en yüksek vaka sayısına ulaştı. Cuma günü ise bir günlük vaka sayısı 870 olarak açıklandı.

İKİNCİ DALGAYI BEKLİYORUZ

Almanya’da kamuoyu da ikinci bir dalganın geleceğine inanıyor. Kamuoyu araştırmasına göre halkın dörtte üçü ikinci dalga gelecek diyor. Tahmin etmiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 20. Halkın yüzde 51’i insanların korona kurallarına akıllıca uymadığı görüşünde. Vakalarda artış en çok iş yerlerini korkutuyor. Korona krizinde kapalı kalan butikler, mağazalar ikinci bir dalga gelecek korkusu yaşıyor. Almanya Ticarethaneler Birliği (HDE) Başkanı Josef Sanktjohanser, tüketicileri korona kurallarına uymaya, ikinci bir korona dalgasına fırsat vermemeye çağırdı. HDE Başkanı, tüketicilerin kurallara uymamasından derin endişe duyduklarını kaydetti.

400 EURO CEZA

Almanların en çok tatil yaptığı İspanya’nın Mallorca Adası’nda ilk kez koronavirüs vakaları yüzünden turistler karantinaya alındı. Resmi olmayan bilgilere göre 10 turistin korona testinin pozitif çıktığı ve karantina oteline yerleştirildikleri belirtildi. Robert Koch Enstitüsü İspanya’nın Barcelona, Aragon ve Navarra bölgelerini riskli bölge kapsamına aldı. Türkiye’den tatilden dönen bir kadın Almanya’nın Lüdenscheid sağlık idaresine bilgi vermediği, test getirmediği ve karantinaya da girmediği için 400 Euro para cezasına çarptırıldı. Kadının Türkiye’de tatil yaptığı, dönüşte negatif olduğuna dair bir test almadığı halde ev karantinasına da girmediği kaydedildi. Komşusunun ihbar etmesi üzerine Lüdenscheid sağlık idaresi kadından 400 Euro para cezası kesti.