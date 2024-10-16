Almanya ihracatta ABD’yle rekor kırıyor

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ALMANYA Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verilerine göre, Almanya’dan ABD’ye geçen yıl 157.9 milyar Euro değerinde mal ihraç edilirken, bu rakam değer bazında Almanya’nın ihracatının yüzde 9.9’una denk geldi. Bu rakam ayrıca son 20 yılın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti. ABD’nin art arda dokuzuncu yıl Almanya’nın ihracatının en önemli alıcısı olması dikkati çekti. Almanya, 2023’te ABD’den 94.7 milyar Euro değerinde mal ithal ederken, bu da ülke toplam ithalatının yüzde 6.9’una denk geldi. Bu rakam da 2004’ten beri görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Böylece, 2023’te Almanya’nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke 63.3 milyar Euro’luk rekor ile ABD oldu.

İLAÇ İHRACATININ YÜZDE 23.2’Sİ ABD’YE

Destatis açıklamasında, “Almanya, 2017’den beri başka hiçbir ülkeyle ABD ile olduğu kadar yüksek ihracat fazlası vermedi. Dolayısıyla ABD’ye yapılan ihracatın değeri ile ABD’den yapılan ithalatın değeri arasındaki fark sadece her zamankinden daha yüksek değil, aynı zamanda diğer tüm hedef ülkelerden de daha yüksek bir düzey. Bu durum, 34.7 milyar Euro’luk ihracat fazlasıyla 2024 yılının ilk yarısında da geçerli” ifadelerine yer verildi. Açıklamaya göre, ilaç sektörü gibi bazı sektörler için ABD pazarı özellikle önemli olurken, geçen yıl Almanya’nın tüm ilaç ihracatının yüzde 23.2’si ABD’ye yapıldı. Almanya’dan 2023’te ihraç edilen makinelerin yüzde 13’ü ABD’ye ihraç edilirken, motorlu taşıtlar ve motorlu taşıt parçaları için bu oran yüzde 12.6 oldu.

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TRUMP GELİRSE...

Bu arada, eski ABD Başkanı Donald Trump, sürekli Amerikan ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle Almanya’nın ticaret fazlası elde etmesini eleştirerek, Alman otomobillerine ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) da Almanya’nın ABD’ye karşı yüksek ticaret fazlasını dengesizliklere yol açarak küresel ekonomi için bir tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle defalarca eleştirdi. Trump, tekrar başkan seçilirse, sadece Çin gibi rakiplerin mallarına değil, aynı zamanda Avrupa Birliği gibi müttefiklerin ürünlerine de ek gümrük vergileri getirmeyi planlıyor.