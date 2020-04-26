Almanya için umutlu ama zor bir hafta başlıyor

BİR ayı aşkın bir süredir olağanüstü halde yaşıyoruz. Korona krizi sadece günlük yaşamımızı ve özgürlüklerimizi değil, gelecek planlarımızı ve hayallerimizi de altüst etti. Kimimiz bu yaz Türkiye tatili planlıyorduk. Kimimiz büyük ümitlerle yeni iş yeri açtık. Kimimiz ev aldı, kimimiz otomobil. Kimimiz nişan ve düğün planı yapıyorduk. Ama bir anda bu planların hepsi suya düştü. Hayat bir anda belirsiz oldu. Bir anda önümüzü göremez olduk. Sadece umutla, bu işin çok uzun sürmeyeceği ve bir gün yine eski normal hayata döneceğimiz umuduyla yaşıyoruz.

Bizi nasıl bir yeni hafta bekliyor? Biraz umutlu, biraz zor bir hafta. Yarın Bavyera Eyaleti’nde de küçük iş yeri ve mağazalar açılacak. Böylece bütün Almanya’da günlük ticari hayata yavaş yavaş dönülmesinden herkes sevinçli. Alman otomobil devi VW gibi büyük şirketler de yavaş yavaş üretime başlıyor. Bu da yeniden normal iş ve günlük hayata dönüş umutlarını canlandırıyor.

BORSADA DURUM

Alman birleşik borsa endeksi DAX şirketlerinden spor malzemeleri üreten Adidas, kimya ve ilaç devi Bayer yarın yılın ilk çeyreğine ait cirolarını açıklayacak. Adidas korona kriziyle derin sarsıldı. Başlangıçta kiraları ödemek istemedi. Uzmanlar, Adidas’ın cirosunda çok büyük bir düşüş bekliyor. Korona krizi ilaç devi Bayer’i çok etkilemedi. İki şirketin ilk çeyrek cirolarını açıklaması borsanın durumu hakkında ilk ipuçlarını verecek.

Daimler, Deutsche Bank ve Alman borsası da çarşamba günü yılın çeyrek bilançolarını kamuoyuyla paylaşacak. Bu rakamlar borsanın geleceği hakkında ciddi ipuçları verecek.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier aynı gün hükümetin ilkbaharda ekonomideki öngörü ve tahminlerini açıklayacak. Bakan Altmaier, Almanya’yı nasıl bir ekonomik krizin beklediğinin mesajlarını verecek. Rakamlar bütçe için de önemli. Vergi gelirlerinde ciddi bir düşüş bekleniyor. Ekonomi uzmanları bu yıl için yüzde 4.2 oranında ekonomik küçülme hesap ediyor.

3 MİLYON İŞSİZLİK

Perşembe günü ise İş Ajansı aylık işsizlik rakamlarını açıklayacak. Korona kriziyle 3 milyon işsiz ve 2.5 milyon kısa çalışan sayısı bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası da aynı gün faiz oranlarını belirleyecek. Euro bölgesinde tüketimi canlandırmak için faiz oranları sıfır civarında. Uzmanlar, faiz oranının daha fazla düşürülmesinin tüketimi canlandıracağına inanmıyor.

Perşembe günü Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanlarıyla korona önlemleri ve sonuçlarını gözden geçirecek. Merkel, 6 Mayıs’tan önce önlemlerde yeni yumuşamaların beklenmemesi mesajını önceden vermişti. Ama bazı eyaletler ısrarlı. Telekonferanslı zirvenin sonuçları merakla bekleniyor.

Cuma günü ise çalışanlar, işverenler, ekonomi, büyük kaygılar ve karamsarlık içinde 1 Mayıs’a girecek. İşverenler önlemlerden bir an önce çıkış stratejileri için baskıyı artırırken, virüs uzmanları hızlı bir açılıma karşı uyarıyor. Hükümet ince bir ipin üzerinde dengeyi kurmaya çalışıyor.