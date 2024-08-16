‘Almanya için, partim için hazırım’

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2021 yılında yapılan genel seçim öncesi “Adayımız Annalena Baerbock” diyerek önceliği sonradan Federal Dışişleri Bakanı olan dönemin Yeşiller Eş Başkanı Baerbock’a bırakan Habeck (55), bu kez sorumluluk üstlenmekten kaçınmayacağını söyledi. Habeck, Eylül 2025’te yapılacak seçimler konusunda, “Almanya için, partim için, proje için, demokrasi için sorumluluk üstlenmeye severek hazırım” dedi. 8 Aralık 2021’den beri SPD ve FDP ile ortaklık eden Yeşiller’in durumunun şu anda iyi olmadığını belirten Habeck, “Yarışa 4-0 geriden başlıyorum” derken, parti arkadaşları ve üyeleriyle el ele vererek Yeşiller’i öne taşımayı hedeflediğini söyledi. ‘Kalorifer Yasası’ tartışmaları nedeniyle farklı çevrelerin desteğini kaybettiklerini itiraf eden Habeck, “Yeni konular, yeni projeler ve yeni politikalarla bu insanları yeniden kazanmak istiyoruz” diye konuştu..

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SEÇİMLERDEN SONRA AÇIKLANACAK

Ana muhalefet CDU/CSU gibi Yeşiller’in de başbakan adayını, Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Saksonya, Thüringen ve Brandenburg’da yapılacak eyalet seçimlerinden sonra resmen ilan edeceği açıklandı. Alman devlet televizyonu ZDF adına yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU yüzde 32, sağ popülist AfD yüzde 16, SPD yüzde 14, Yeşiller’ yüzde 13, BSW (Birlik Sahra Wagenknecht) yüzde 13 oy alacak. FDP yüzde 4, Sol Parti yüzde 3 oy alarak yüzde 5 barajını aşamıyor.