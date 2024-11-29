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Almanya iç istihbaratından seçim uyarısı! Manipüle edilebilir!

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#Almanya#Anayasayı Koruma Teşkilatı#AVRUPADAN HABERLER
Almanya iç istihbaratından seçim uyarısı Manipüle edilebilir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 15:03

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), 23 Şubat 2025’te yapılması planlanan Federal Meclis seçimleri nedeniyle dezenformasyon ve siber saldırılar düzenlenerek manipülasyon yapılabileceğini bildirdi.

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BfV’nin internet sitesinde yayımlanan tehdit analizinde, “yabancı istihbarat servislerinin büyük çaplı girişimlerine” işaret edilerek, “Dezenformasyon ve itibarsızlaştırma eylemleri, siber saldırıların yanı sıra casusluk ve sabotaj da dikkate alınmalıdır” ifadesine yer verildi. Analizde, söz konusu saldırıların amacının, “sahte iddialarla karar vericiler üzerinde etki yaratmak ve özgür düşünce ve karar alma sürecini etkilemek” olduğu kaydedildi. Tehlikenin öncelikle Rusya’dan geldiği aktarılan analizde, “Rusya muhtemelen seçimleri kendi lehine etkilemek konusunda en büyük ve en belirgin çıkara sahip” değerlendirmesinde bulunuldu.

‘ENFORMASYON SAVAŞI’
Analizde ayrıca, Rusya’nın şimdiden Batı ile bir “enformasyon savaşı” içinde olduğu, Moskova yönetiminin Batı karşıtı söylemlerin yayılmasını agresif bir şekilde genişlettiği belirtilerek, “Amaç, Alman toplumunda belirsizlik ve bölünme yaratmak. Ukrayna’yı destekleme isteğini azaltmak” denildi. Siber saldırılarda yapay zekanın rolünün de arttığına dikkatin çekildiği analizde, deepfake videolar ve sahte ses kayıtlarıyla seçmenleri aldatmaya teşebbüs edilebileceği vurgulandı. Güvenlik makamları geçmişte Alman siyasetçilere ve siyasi partilere yönelik, Rus hacker gruplarına atfedilen siber saldırıları tespit etmişti.

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#Almanya#Anayasayı Koruma Teşkilatı#AVRUPADAN HABERLER

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