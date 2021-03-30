Almanya, Hensoldt’un yüzde 25.1 hissesini satın aldı

ARALIK 2020’de Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, merkezi Münih’te bulunan Hensoldt’un ülkenin savunması ve güvenliği açısından stratejik bir şirket olduğu vurgulanarak, kilit güvenlik ve savunma teknolojilerinin elde tutulmasının ulusal çıkarlar için önemli olduğunun altı çizilmişti. Bakanlar Kurulu da şirketin yüzde 25.1 hissesinin ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts’den (KKR) 450 milyon euroya devralınmasını onaylamıştı. Airbus’ın eski bir alt şirketi olan Hensoldt, sensörler ve şifreleme teknolojisine odaklanırken, Eurofighter jetleri için radar sistemleri, Tornado avcı uçakları için yüksek teknolojili kameralar ve Leopard tankları için periskoplar üretiyor. Şirketin 5 bin 600 çalışanından 4 bini Almanya’da.